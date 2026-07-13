Personalspecialist med inriktning arbetsrätt till Transportstyrelsen
Transportstyrelsen / Personaltjänstemannajobb / Norrköping Visa alla personaltjänstemannajobb i Norrköping
2026-07-13
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Om rollen
Som personalspecialist inom arbetsrätt och arbetsgivarstöd har du en central roll i myndighetens arbete med att säkerställa en rättssäker, professionell och hållbar arbetsgivarutövning. Du arbetar både operativt och strategiskt med kvalificerade arbetsrättsliga frågor och personalärenden samt utgör ett viktigt stöd till chefer och verksamhet i arbetsgivarfrågor.
I rollen ansvarar du för att handlägga och samordna kvalificerade arbetsrättsliga ärenden. Arbetet omfattar bland annat personalärenden kopplade till arbetsrättsliga regelverk, arbetsrättsliga utredningar, visselblåsarärenden samt ärenden som ska behandlas i personalansvarsnämnden (PAN). Du bereder ärenden, tar fram beslutsunderlag, upprättar protokoll och annan dokumentation samt säkerställer att handläggningen sker på ett rättssäkert, professionellt och effektivt sätt.
Du ger kvalificerat stöd och rådgivning till chefer i arbetsrättsliga frågor och bidrar till att lagstiftning, kollektivavtal och interna styrdokument tillämpas på ett korrekt och enhetligt sätt i verksamheten. I uppdraget ingår även att genomföra förhandlingar och samverka med arbetstagarorganisationer samt skyddsorganisationen i frågor som rör arbetsgivarområdet.
Rollen innebär ett nära samarbete med förhandlingschef och övriga funktioner inom personalområdet. Tillsammans bidrar ni till att utveckla och förvalta processer, rutiner och arbetssätt som stärker myndighetens arbetsgivarstöd. Du förväntas också bidra till att skapa långsiktig kontinuitet, redundans och kunskapsöverföring inom arbetsrätts- och arbetsgivarområdet, vilket är en viktig förutsättning för en hållbar verksamhet.
Du kommer att tillhöra Avdelningen Gemensamma funktioner, som bildades den 1 april 2025 och består av cirka 150 medarbetare. Avdelningen samlar myndighetens stöd- och utvecklingsfunktioner inom ekonomi, analys, inköp, lokaler, kund, kommunikation, personal och utveckling. Avdelningen befinner sig i en utvecklingsfas där samordning, gemensamma arbetssätt och verksamhetsutveckling står i fokus.
Inom avdelningen ingår Enheten Personal, där du kommer att vara placerad. Enheten består av cirka 20 kompetenta, engagerade och motiverade medarbetare som ansvarar för myndighetens arbete inom arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, rekrytering, lön, uppföljning, rapportering och statistik. Arbetet präglas av samarbete, hög professionalism och ett gemensamt fokus på att ge verksamheten ett kvalificerat och verksamhetsnära stöd. Som personalspecialist får du möjlighet att bidra både till den dagliga verksamheten och till den fortsatta utvecklingen av myndighetens arbetsgivarstöd, processer och arbetssätt.
I rollen kan även andra arbetsuppgifter inom personalområdet förekomma utifrån verksamhetens behov.
Hos oss är du viktig
Hos oss kan du förvänta dig ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
Du måste ha
akademisk examen inom personalområdet med arbetsrättsinriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
flerårig erfarenhet av kvalificerat personalarbete med arbetsrättslig inriktning
erfarenhet av handläggning av arbetsrättsliga personalärenden
erfarenhet av att genomföra eller samordna arbetsrättsliga utredningar
erfarenhet av förhandling och samverkan med arbetstagarorganisationer
god kunskap inom arbetsrätt och offentlig förvaltning
god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
god administrativ förmåga samt erfarenhet av rättssäker dokumentation i känsliga ärenden.
Det är meriterande om du också har
erfarenhet av arbete inom statlig myndighet
erfarenhet av arbete kopplat till personalansvarsnämnd (PAN)
erfarenhet av sekreterarstöd eller administrativ samordning i nämndärenden
erfarenhet av handläggning av visselblåsarärenden
kunskap om offentlighet och sekretesslagstiftning
erfarenhet av arbete i säkerhetskänslig verksamhet
erfarenhet av att ta fram eller utveckla interna styrdokument och processer.
För att lyckas i rollen
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten med hög integritet och gott omdöme. Du har en god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till ett hållbart och robust arbetsgivarstöd. Vidare har du en god analytisk förmåga och kan göra väl avvägda bedömningar även i komplexa frågeställningar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Norrköping, Örebro eller Borlänge. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Möjlighet till distansarbete finns utifrån verksamhetens behov, upp till 3 dagar. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta personalchef Mikael Gustavsson via mejl, mikael.gustavsson@transportstyrelsen.se
. Under v 30 och 31 finns han även tillgänglig via telefon, 010 – 495 31 88. ST, Jannike Jansson och Saco-S, Andrzej Wojtczak nås via vår växel på 0771-503 503.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-6005. Vi behöver din ansökan senast den 17 augusti 2026. Har du skyddade personuppgifter, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099), https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Transportstyrelsen (visa karta
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601 73 NORRKÖPING Arbetsplats
Gemensamma funktioner - Transportstyrelsen Kontakt
Mikael Gustavsson 0104953188 Jobbnummer
10001537