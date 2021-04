Personalsamordnare till tillverkande industri - Adecco Sweden AB - Maskiningenjörsjobb i Karlstad

Adecco Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Karlstad2021-04-122021-04-12Som personalsamordnare kommer du att arbeta nära personalledare och avlasta denne med administrativa arbetsuppgifter som berör främst personal. Tjänsten är på heltid, dagtid med start omgående. Uppdraget beräknas vara fram till oktober men möjlighet till förlängning finns. Du som söker bör kunna arbeta under hela sommaren.I din roll som personalsamordnare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:BemanningPersonalplaneringTidredovisningBeställningar i SAPÖvrig administrationTjänsten som personalsamordnare är ett konsultuppdrag med start omgående. Sök snarast då det är kort ansökningstid!Om digVi söker dig som tidigare arbetat inom ett producerande företag. Du ska vara bekväm med ovan nämnda arbetsuppgifter och vara öppen för utveckling. Har du tidigare erfarenhet av affärssystemet SAP är det meriterande men inget krav.Som person är du social, noggrann och ansvarsfull. Du tar gärna initiativ och kommer med förslag på förbättringar. Din samarbetsförmåga är god och du besitter en god kommunikativ förmåga. Egenskaper som kommer väl till pass i denna tjänst är god analytisk förmåga, att kunna prioritera samt ett stort engagemang.Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Om anställningenAdecco är världens största rekryterings- och bemanningsföretag. Vår storlek gör att vi har kunder i de flesta olika branscher och en anställning som konsult hos oss leder ofta till att både ditt sociala och professionella kontaktnät växer. Självklart har vi kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på träningskort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.KontaktuppgifterHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommenatt kontakta ansvarig rekryterare:Sara Pagré via Adecco 054-7718547 alt sara.pagre@adecco.se Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se Välkommen med din ansökan!SökordPersonalsamordnare, Bemanning, Karlstad SAP, AdeccoVaraktighet, arbetstidHeltid VisstidFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-16Adecco Sweden AB5686635