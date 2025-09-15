Personalplanerare till Samordnad bemanning, region Stockholm
2025-09-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
, Sollentuna
, Täby
, Ekerö
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Publiceringsdatum2025-09-15
Vi söker nu nya medarbetare till gruppen för samordnad bemanning. Du kommer att vara en del av en växande sektion inom myndigheten, med möjlighet till fortsatt utveckling inom personalplanering och bemanning.
Som handläggare/personalplanerare inom samordnad bemanning i region Stockholm kommer du vara en del av en grupp om ca 30 medarbetare och du kommer tillsammans med en till två kollegor bemanna ett av våra häkten eller anstalter.
Din placering kommer att vara på regionkontoret i Liljeholmen, men det förekommer regelbundet arbete även vid kärnverksamheten, dvs något av de nio anstalter eller tre häkten som ingår i stor Stockholmsregionen.
Du kommer, genom daglig kontakt med kärnverksamheten, planera bemanningen vid våra enheter på ett kvalitetssäkert
och effektivt sätt. Planeringen kommer utgå från lagar, rutiner och kollektivavtal. Du kommer såväl lösa kort och långsiktiga
vakanser samt proaktivt arbeta för att nå uppsatta mål. I rollen ingår även semesterplanering och utbildningsplanering
samt samverkan med våra chefer runt om i regionen för att på bästa sätt bemanna verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som samarbetar bra med andra människor, är trygg i dig själv och din kompetens, lyssnar och kommunicerar samt löser problem på ett smidigt och konstruktivt sätt. Du har intresse av att vilja hjälpa dina kollegor att leverera lösningar och stötta upp där du behövs.
Du arbetar strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är noga med deadlines och sätter upp och håller tidsramar. Under en arbetsdag kan mycket förändras och du har därför lätt för att anpassa sig till förändrade omständigheter. Du kanske till och med uppskattar en flexibilitet i din vardag och ser möjligheterna i förändringar.
I rollen är det viktigt att kunna göra korrekta avvägningar och prioriteringar trots tidsbrist. Inom vår bemanningsplanering händer det ofta mycket på en gång vilket gör att du behöver behålla lugnet och fokusera på rätt saker trots att stressade eller pressade situationer kan uppstå.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant.
• Erfarenhet av att arbeta med personal- eller bemanningsplanering.
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
• God datorvana (van arbeta med administration).
Det är meriterande med:
• Utbildning inom arbetsrätt, personalvetenskap eller liknande utbildning.
• Erfarenhet av att personalplanera i Heroma.
• Erfarenhet av att bemanna en 24/7 verksamhet.
• Aktuell kunskap om lagar och avtal (arbetsrätt, arbetstidsregler, policys etcetera).
I denna rekrytering påbörjas urvalsprocessen efter att annonstiden löpt ut och intervju kommer sker den 13 oktober på Liljeholmen.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
I denna rekrytering påbörjas urvalsprocessen efter att annonstiden löpt ut och intervju kommer sker den 13 oktober på Liljeholmen.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Kriminalvården, Regionkontoret Stockholm
Gruppchef
Richard Söderström Richard.Soderstrom@kriminalvarden.se
