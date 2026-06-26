Personalplanerare till Samordnad bemanning, Region Mitt, vikariat
Kriminalvården / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2026-06-26
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Vår avdelning skapar förutsättningar för den operativa verksamheten inom Verksamhetsområde Mitt. Vi stöttar chefer i planering och bemanning av operativ personal och bidrar till att verksamheten kan bedrivas effektivt, dygnet runt, årets alla dagar.
Som personalplanerare får du vara med och fortsätta bygga vidare vår bemanningsplanering och utveckla arbetssättet tillsammans med verksamheterna.
Som personal- och bemanningsplanerare har du en central roll med tät kontakt med kärnverksamheten, där du säkerställer en kvalitetssäker och effektiv bemanning utifrån gällande lagar, rutiner och kollektivavtal. Ditt arbete är både strategiskt och operativt: du hanterar kortsiktiga vakanser och bemanningsutmaningar som sjukfrånvaro, samtidigt som du bygger upp kompetenser för att lösa långsiktiga behov. Genom proaktiv planering – exempelvis inför semesterperioder och utbildningar – arbetar du mot uppsatta mål och skapar en hållbar bemanning över tid.
I rollen jobbar du verksamhetsnära och det innebär att du kommer vara ute i verksamheten på kontinuerlig basis för ett bra samarbete och tät dialog. Planeringen för detta samt kontinuerliga verksamhetsbesök kommer att ske i överenskommelse med aktuellt verksamhetsområde. Andra resor i tjänsten kan också förekomma.
För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av bemanningsplanering samt grundläggande kunskaper inom arbetsrätt och avtalsfrågor. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med stor kompetens inom bemanning och planering.
Vi söker nu personalplanerare för en spännande och viktig roll. Befattningen är placerad i Västerås.Kvalifikationer
Vi söker dig som samarbetar bra med andra människor och lyssnar, kommunicerar, är handlingskraftig och löser problem på ett smidigt och konstruktivt sätt. Du har intresse av att vilja hjälpa dina kollegor att leverera lösningar och stötta upp där du behövs. Du arbetar strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är noggrann med deadlines och sätter upp och håller tidsramar. Under en arbetsdag kan mycket förändras och du har därför lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Du kanske till och med uppskattar en flexibilitet i din arbetsvardag och ser möjligheter i förändringar.
Du arbetar bra med komplexa frågor och kan analysera svåra problem. I rollen är det viktigt att kunna göra korrekta avvägningar och prioriteringar trots tidsbrist. Inom vår bemanningsplanering händer det mycket på en gång vilket gör att du behöver behålla lugnet och fokusera på rätt saker trots att stressade och pressande situationer kan uppstå. Du som sökande ska ha god erfarenhet och visad förmåga inom HR och rangering. Viktigt att du har en god administrativ förmåga.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur
bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant.
• Aktuell erfarenhet av att arbeta med personal- eller bemanningsplanering.
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
• Mycket god datorvana (van arbeta med administration).
Meriterande är:
• Aktuell erfarenhet av personal- och bemanningssystem.
• Erfarenhet av arbete inom kriminalvården
• Aktuell kunskap om lagar och avtal (arbetsrätt, arbetstidsregler, policys etcetera).
• Erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor.
• Erfarenhet av att personalplanera i Heroma
• Erfarenhet av ExcelAnställningsvillkor
Arbetstid: Dagtid: Måndag-fredag, flextidsavtal.Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
Intervjuer
Intervjuer kommer preliminärt att hållas under v.31-v.32. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Box 331 (visa karta
)
701 46 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Mitt, Regionkontoret Mitt Kontakt
Maja Ahlstedt (Saco-S) maja.ahlstedt@kriminalvarden.se 0772280800 Jobbnummer
9979958