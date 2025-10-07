Personalplanerare till Regionledningscentralen, Stockholm
Polismyndigheten / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Operativa enheten
Operativa enhetens uppdrag är att aktivt stödja lokalpolisområden, polisområden och enheter i sitt grunduppdrag. Detta görs genom att utveckla och tillhandahålla specialistförmåga som höjer den operativa effekten i arbetet med regionens problembild. Med specialistkompetens, hög service och god samverkan är operativa enheten en viktig del i det operativa och brottsbekämpande arbetet i region Stockholm.
Regionledningscentral (RLC)
Regionledningscentralen i region Stockholm ansvarar för polisens ingripandeverksamhet i hela regionen och är en sektion vid operativa enheten. Arbetsplatsen består bland annat av RLC-operatörer, RLC- befäl, vakthavande befäl och regionala insatsledare. På regionledningscentralen hanteras, bedöms och prioriteras inkommande telefonsamtal och radioanrop. Verksamheten vid regionledningscentralen präglas av ett tydligt medborgarperspektiv där regionledningscentralen ska upprätthålla en mycket hög tillgänglighet i ärenden som kräver omedelbara eller skyndsamma polisingripanden och en hög tillgänglighet i övriga ärenden. Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
Som personalplanerare på RLC arbetar du i huvudsak med administration kring operativ arbetstidsplanering, samt planering av personalresurs mot verksamhetsbehovet på kort och lång sikt. Du tar ansvar för det egna löpande arbetet och för arbetsgruppens gemensamma uppdrag. Arbetet sker till stor del i olika administrativa personalsystem och innebär bland annat registrering av ledigheter, frånvaro och lönetillägg. Du ansvarar även för optimering av personalresursen samt redogöra personalresursen på operativa ledningsmöten. Du kommer samverka mycket med olika verksamhetsdelar och vara delaktig i att utveckla verksamheten.
I din roll som planerare har du en ytterst verksamhetsviktig roll och kommer att ha stort inflytande på de taktiska och operativa tidsskalorna. Du kommer att utgöra ett värdefullt stöd till samtliga ledningsfunktioner. I ditt arbete kommer du ha direktkontakt med såväl medarbetare som chefer, vilket ställer krav på känsla för service och engagemang.
Arbetet innebär bland annat att:
Planera och analysera verksamhetens resursbehov i olika tidsskalor, från 1 dag till 1 år.
Planera periodplanerad arbetstidsförläggning för de olika arbetslagen.
Hantera tidsförskjutningar, passförflyttningar och planera personalen på kort sikt
Fördelning av resurser
Semesterplanering
Redogöra för lägesbilden kring personalresurser på operativa ledningsmöten Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Godkänd Gymnasieexamen
Aktuell och relevant erfarenhet av personalplanering, eller annan administrativ erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
Mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
Mycket god vana av MS Office-paketet, särskilt Excel
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
Erfarenhet av arbete inom operativ dygnet-runt verksamhet
Kunskaper och erfarenhet av arbete i personal- och lönesystem som COPS, Heroma eller motsvarande.
Aktuell arbetslivserfarenhet av arbete med och kunskap om de regelverk och den lagstiftning som omfattar tjänstgöringstider och olika ledigheter.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande mot ditt uppdrag och ser till att det drivs framåt. Du har förmåga att växla perspektiv och förstå flöden av vad som är bäst för verksamheten. I rollen som planerare krävs mycket struktur och förmåga att prioritera, men också en flexibilitet då din planering snabbt kan ändras på grund av lägesbilden. Uppdraget förutsätter därför att du även har förmåga att prestera med hög kvalité under perioder med hög arbetsbelastning och tidspress. Då uppdraget innebär samarbete med olika verksamheter och funktioner ser vi att du har en god kommunikativ förmåga. Du trivs med att samarbeta med andra och ser det som en självklarhet att hjälpas åt. Tjänsten ställer krav på en hög säkerhetsmedvetenhet och stabilitet. Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
Sara Kraft, 073-056 99 96 sara.kraft@polisen.se
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:
Frida Ekervhén, frida.ekervhen@polisen.se
Fackliga företrädare
SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen nås via växeln på 114 14.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetsort: Stockholm, Kungsholmen
Arbetstid: Periodplanerad arbetstid 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsbenämning: Handläggare
Funktion: Planerare
Ansökan sker via arbetsgivarens hemsida. Följ instruktionerna i annonsen för att skicka in din ansökan.
Polismyndigheten
Polismyndigheten erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A607.119/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Kontakt
Rekryterande chef
Sara Kraft sara.kraft@polisen.se 073-056 99 96 Jobbnummer
9543436