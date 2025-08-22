Personalofficer/befäl till F16 med arbetsort Bålsta
Här får du möjlighet att vara en del av en militär organisation under stor förändring och utveckling med anledning av omvärldsläget och Sveriges NATO-medlemskap. F 16 växer och vi söker nu nya kollegor som vill vara med på vår utvecklingsresa!
Som personalofficer i Försvarsmakten utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa.
Strilbataljonen/Strilbataljonstaben/Planeringssektionen/Personal
1610.Strilbataljonstab tillhör 161.Strilbataljon och stödjer hela bataljonen med samordning och beredning av ärenden i samtliga konfliktnivåer, från fred till krig. Bataljonsstaben består av tre sektioner, varav en är planeringssektionen. Planeringssektionens uppgift är att arbeta med bland annat planering av bataljonens personal, verksamhet och lokaler/anläggningar. I rollen som personalofficer leder du och är bataljonens företrädare i olika personalplaneringsfrågor.
Befattningen erbjuder
En befattning med varierande uppgifter, ett givande uppdrag där du får vara med att utveckla andra såväl som dig själv. Du kommer jobba nära kompanicheferna och samarbeta tätt med F16s avdelning för HR/personalfrågor, A1, i frågor avseende bla. krigsplanläggning, livs- och karriärutveckling och utbildning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Är bataljonens företrädare inom personalområdet
• Medverkar/representerar vid F16.s personalplanering
• Har övergripande syn på 161.Strilbataljon personalresurser
• Hanterar utbildnings och bemanningsfrågor tex. bemanningsuppdrag
• Är en del av staben i krigsförbandet där du stöttar i krigsförbandsplaneringen
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
Kvalifikationer
• Officers- eller specialistofficersexamen
• God muntlig och skriftlig framställningsförmåga i såväl svenska som engelska
• God administrativ förmåga
• B-körkort
Personliga egenskaper
Du bör vara strukturerad, ansvarsfull och noggrann samt ha ett stort intresse för personalfrågor. Du har förmågan att skapa och bibehålla förtroende och har ett gott omdöme. Du är bekväm med att arbeta i en miljö som ständigt utvecklas och har kapacitet att driva och utveckla dina uppgifter. Du har förmågan att prioritera mellan operativt resultat och eget lärande. Din problemlösningsförmåga är hög och du kan arbeta flexibelt och i olika tempon för att kunna växla mellan tidspressade och mer långsiktiga uppgifter. Du är en bra förebild och engagerar alla att nå gemensamma mål.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Goda kunskaper i PRIO och VIDAR
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som kan inledas med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Bålsta
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Befattning: Militär
Upplysningar om befattningen
Rekryterandechef, Fredrik Anttila
Mejl: fredrik.anttila@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
HR Generalist, Rebecca Grebestam
Mejl: strilbat.stab-hr@mil.se
Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-08. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt intyg på genomförd officersutbildning med godkänt resultat alternativt intyg på pågående officersutbildning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9471683