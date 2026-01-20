Personalkoordinator till Vikbolands taxi i Linköping!
2026-01-20
Företaget
Vikbolands Taxi 160 000 AB är ett etablerat taxiföretag med huvudkontor i Linköping. Sedan starten 1989 har företaget vuxit till att bli en betydande aktör inom kollektivtrafik och transporttjänster i Östergötland. Med en personalstyrka på cirka 181 anställda och en fordonsflotta bestående av 190 fordon, inklusive bilar, lastbilar, bussar och båtar, erbjuder de en rad tjänster för både privatpersoner och företag. De finns i Linköping, Norrköping, Valdemarsvik, Västervik och Östergötlands skärgård.
Företaget erbjuder färdtjänst, sjukresor, skoltransporter och anropstrafik, ofta i samarbete med kommuner och andra offentliga aktörer. Unikt för företaget är deras båttaxi-tjänst som trafikerar Östergötlands skärgård året runt. De använder en variation av fartyg, inklusive svävare och isbrytare, för att säkerställa tillgänglighet även under vintermånaderna. Företaget erbjuder även frakt- och bussresor, vilket gör dem till en mångsidig transportleverantör.
Om närmsta teamet
I dagsläget består närmsta gruppen av två personer - en controller och en schemaläggare - som tillsammans utgör ett glatt, sammansvetsat och checkt team. Båda är yngre kollegor som arbetar nära varandra i vardagen. Du kommer bli nummer tre i detta team och ha båda dessa personer vid din sida under introduktionen.
Rollen
Vi söker dig som gillar att pussla, planera och skapa ordning i komplexa system. I rollen som Personalkoordinator ansvarar du för att lägga scheman för deras skiftarbetare - alltid i enlighet med kollektivavtal och med fokus på både verksamhetens och medarbetarnas behov.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Schemalägga medarbetare och säkerställa att arbetspass följer kollektivavtal och verksamhetens behov.
• Hantera löneunderlag genom att ta fram och kontrollera taxadata för korrekt ersättning.
• Upprätta rehabiliteringsplaner och hantera sjukdomsfall samt annan frånvaro.
• Administrera avvikelser och godkänna avvikelserapporter samt uppdatera schemaändringar i Swedtime.
• Ta fram beredskapslistor och bemanningsunderlag vid sjukdom eller andra akuta behov.
Vi tror att du är:
• Strukturerad
• Driven
• Utåtriktad
Skallkrav:
• Minst 1 års erfarenhet som Schemaläggare/Samordnare eller liknande roll
• Relevant yrkeshögskoleexamen inom löneadministration, HR-administration, bemanning eller annan relevant utbildning
Meriterande:
• Goda kunskaper om kollektivavtal
• Goda kunskaper i systemet SwedeTime
• Goda kunskaper i programmet Crona lön
• Tidigare branschvana
Kundens erbjudande
På Vikbolands Taxi har de högt i tak och är ett glatt gäng från olika kulturer som värdesätter att ha roligt på jobbet. De är inkluderande och har lite AWs då och då. De uppmuntrar till frihet under ansvar och uppskattar en person som tycker om att vända och vrida på problem och som vill utvecklas och som med tiden vill ta på sig mer ansvar.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden är specialister på rekrytering och konsultlösningar inom teknik och IT. Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt företag. Med djup insikt i arbetsmarknaden och ett starkt nätverk av attraktiva arbetsgivare hittar vi din nästa utmaning.
För tjänsten som Personalkoordinator kommer du vara anställd som konsult via Framtiden AB i 6 månader för att sedan ha mycket goda möjligheter att gå över i en anställning direkt hos Vikbolands Taxi.
Rekryteringsprocess:
Löpande urval
Intervju (Framtiden)
Referenser
Intervju (Vikbolands Taxi) + rundvandring och träffa teamet
Start: Enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Kontorstider kl. 8-17 (flex och möjlighet till distansarbete)
Ort: Linköping
Omfattning: Heltid Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
