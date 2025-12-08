Personalhandläggare med inriktning rehabilitering till VO Saltvik
Kriminalvården, VO Saltvik / Administratörsjobb / Härnösand Visa alla administratörsjobb i Härnösand
2025-12-08
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Saltvik omfattar anstalterna Saltvik, Härnösand och Ljustadalen samt häktet Saltvik. Inom verksamhetsområdet finns en stor bredd från den öppna kvinnoanstalten Ljustadalen till den slutna anstalten Saltvik som utöver normalavdelningar också har en av landets tre säkerhetsenheter. Även anstalten Härnösand är en sluten anstalt. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller arbetar inom anstalternas förpackning/montering, tvätteri eller trä. Till anstalten respektive häktet Saltvik tar du dig enkelt med buss eller med bil och parkerar på vår personalparkering. Anstalten Härnösand ligger mitt i tätorten med goda bussförbindelser och personalparkering. Anstalten Ljustadalen ligger strax utanför Birsta och erbjuder också personalparkering och möjlighet till goda bussförbindelser.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Som personalhandläggare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att i det lokala HR-arbetet stödja kriminalvårdschefen och kriminalvårdsinspektörerna att nå verksamhetens mål, bibehålla en god arbetsmiljö och möjliggöra ett närvarande ledarskap.
Som personalhandläggare för verksamhetsområdet Saltvik är du stationerad på anstalten Saltvik men handlägger ärenden för hela verksamhetsområdet; anstalten Saltvik, anstalten Ljustadalen, anstalten Härnösand samt häktet Saltvik. Det innebär att du även besöker övriga verksamheter under arbetstid och arbetsuppgifterna kräver närvaro på plats. Du kommer tillsammans med ytterligare två personalhandläggare ingå i ett arbetsteam där ditt huvudsakliga ansvarsområde är rehabiliteringsprocesser och utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dina arbetsuppgifter kommer ha en stor bredd och kräver både operativt och strategiskt arbete. Personanalhandläggarna kommer ha ett nära samarbete med varandra och kommer utöver de individuella arbetsuppgifterna arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete, personalfrågor, akthantering, arbete mot diskriminering samt tolkning av olika lagar och avtal. I rollen ingår även att samordna, handlägga och bereda ärenden med olika tidsperspektiv samt att stötta ledningen i vissa administrativa frågor. Att hålla utbildningar för medarbetare kan komma att ingå i rollen. Tillsammans med lokal ledningsgrupp kommer du att arbeta för enhetlighet inom hela verksamhetsområdet.Kvalifikationer
Vi söker dig som genom ett strukturerat arbetssätt planerar, organiserar och prioriterar dina uppgifter effektivt. Du är lojal och samarbetar bra med andra människor genom att lyssna samt kommunicera på ett tydligt sätt. Du är självgående och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen inom HR eller beteendevetenskap alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som kriminalvården bedömer vara relevant för tjänsten
* Erfarenhet av att vara stöd till chefer och relevant administrativt arbete
* Mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* B-körkort
* Goda datorkunskaper
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete med rehabiliteringsprocesser
* Erfarenhet av ärendehandläggning
* Erfarenhet av att driva, leda och underhålla rehabiliteringsprocesser med flera aktörer
* Arbetslivserfarenhet i Kriminalvården eller annan statlig myndighet
* God vana av arbete i Heroma eller liknande personalsystem
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
