Personalhandläggare med inriktning mot rekrytering
2026-02-17
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
"Vi är ett team med bred kompetens, som gärna hjälps åt och är engagerade i vårt arbete" - så beskriver en av medarbetarna på Personal sitt team. Som Personalhandläggare på Transportstyrelsen har du ett nära samarbete med hela vår verksamhet. En verksamhet där många arbetar i stora, komplexa och samhällsviktiga uppdrag.
Personalsektionen är indelad i tre team som har i uppgift att driva Transportstyrelsens operativa personalfrågor. Du kommer tillhöra vårt rekryteringsteam. Teamet är engagerat och arbetar nära verksamheten, har ett brett samarbete med chefer, fackliga representanter samt övriga avdelningar för att på bästa sätt underlätta arbetet att kompetensförsörja myndigheten. Vid behov kan du också komma att arbeta med andra förekommande uppgifter inom personalområdet.
Vi finns på orterna Norrköping, Örebro och Borlänge. Resor i tjänsten kan förekomma.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Du kommer att
- ha ett nära samarbete, stötta och coacha rekryterande chef under hela rekryteringsprocessen
- ansvara för administrationen i vårt rekryteringssystem
- säkerställa en bra kandidatupplevelse genom hela rekryteringsprocessen
- arbeta och stötta chefer utifrån gällande lagar och förordningar.
Du måste ha
- kandidatexamen med inriktning HR, personal och arbetslivsfrågor
- aktuell arbetslivserfarenhet av självständigt genomfört samtliga delar i en rekryteringsprocess
- aktuell erfarenhet av kompetensbaserad rekryteringsmetodik
- erfarenhet av arbete med statlig rekrytering
- goda kunskaper i svenska såväl muntligt som skriftligt.
Det är meriterande om du också har
- erfarenhet av rekrytering inom It-området.
Vi vill att du
- tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett strukturerad sätt och driver dina processer utifrån given tidsplan
- har hög integritet och förmåga att naturligt följa etiska värderingar i avgörande situationer i arbetet
- har god samarbetsförmåga där du lyssnar, kommunicerar och relaterar till dina kollegor på ett lyhört och prestigelöst sätt
- kommunicerar på ett tydligt sätt där du påminner och följer upp, samt säkerställer att budskap når fram.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tidsbegränsad (säva) tom den 31 december 2026. Anställningen kan eventuellt komma att förlängas. Placeringsort Örebro. Tillsättning så snart som möjligt dock senast 30 april. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Kerstin Hansson, 072 - 205 72 36 kerstin.hansson@transportstyrelsen.se
. ST, Anna Malmborg och Saco-S, Carola Sander nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-1235. Vi behöver din ansökan senast den 10 mars 2026. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda: Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Avdelning Gemensamma funktioner
Här har vi samlat funktioner som är gemensamma för hela myndigheten i syfte att göra Transportstyrelsen effektivare och mer samordnad. På avdelning Gemensamma funktioner finns följande enheter:
• Ekonomi och analys
• Inköp och lokaler
• Kund och kommunikation
• Personal
• Utveckling
Tillsammans och i samverkan ökar vi förutsättningarna för att förstå, omsätta och möta verksamhetens behov av stöd, styrning, samordning och utveckling inom dessa områden.
Vi är cirka 140 medarbetare och finns i Borlänge, Kista, Norrköping och Örebro. Ersättning
