Personalgeneralist till Södra skånska regementet P 7
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2025-12-08
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Lund
, Malmö
, Eslöv
, Vellinge
, Sjöbo
eller i hela Sverige
Personalgeneralist till Södra skånska regementet P 7
Som personalgeneralist i Försvarsmakten utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en
myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får
du ansvar, utveckling och utmaning. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans
i livet och god hälsa.
Om enheten
Som personalgeneralist på P 7 tillhör du personalsektionen i pansarbataljonens stab. Staben
arbetar med genomförandeledning, logistik, planering, samband, utbildning och personaltjänst
och förser bataljonsledningen med beslutsunderlag inom dessa områden. Personalsektionen
består idag av en personalchef, två personalgeneralister, en personaladministratör, två
värnpliktskonsulenter och en värnpliktshandläggare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som personalgeneralist kommer du att möta uppgifter över stora delar av
personalområdet.
I arbetsuppgifterna ingår bl.a.
• Konsultativt och praktiskt chefsstöd
• Hantering av återkommande projekt inom HR-området
• Uppföljning av personalärenden
• Administration inom HR-området
• Rekrytering av olika personalkategorierPubliceringsdatum2025-12-08Kvalifikationer
• Svenskt medborgarskap
• Akademisk examen inom HR/PA området.
• Mycket god förmåga i Microsoft Excel och Word
• Aktuell och relevant erfarenhet av arbete inom statlig myndighet
Meriterande
• Erfarenhet av att ha arbetat konsultativt mot chefer
• Erfarenhet av tolkning och tillämpning av lagar och avtal kopplat till HR-området
• Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av rekrytering av legitimerad personal, gärna inom Försvarsmakten
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har förmågan att se såväl detaljer som helheten i ditt arbete samt har en
analytisk förmåga. Du är en driven person som är kommunikativ, tar egna initiativ och
samtidigt är serviceinriktad. Du har god förmåga att planera och prioritera i ditt arbete.
Du har god fysisk och psykisk status. Fysisk träning är en arbetsuppgift inom Försvarsmakten
och sker under arbetstid, 3h/vecka.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder
enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors
lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar 6 månaders
provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten
Arbetstid i huvudsak på kontorstider och flextid tillämpas.
Sysselsättningsgrad: 100%.
Tillträde: enligt överenskommelse
Arbetsort: Revingehed.
Till ansökan bifogas CV och personligt brev. Löneanspråk kan lämnas.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Vill du veta mer om tjänsten kontakta personalchef Matilda Persson som nås via växeln 046-
36 80 00.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter:
OFR/O: of-p7@mil.se
OFR/S: Senadin.sela@mil.se
SEKO: Sven-Erik Borg@mil.se
SACO: saco-revinge-p7@mil.se
Sista ansökningsdag
2025-12-15
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Södra skånska regementet kallas också för P 7. P står för pansar eftersom regementet främst använder sig av pansarfordon. Vi genomför en militär grundutbildning för värnpliktiga i markstrid, mekaniserad och motoriserad strid med stöd av våra huvudfordon som är: stridsvagn 122, stridsfordon 9040C och pansarterrängbil 360.
P 7 har heltid- och deltidsanställd personal som tjänstgör i sina olika befattningar nationellt och internationellt.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9633401