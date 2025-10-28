Personalchef som även jobbar själv - RentalHome.se
2025-10-28
Vi har två mindre verksamheter så vi söker en chef som även själv kan arbeta både praktiskt och administrativt i verksamheterna. Dvs även själv rycka in och vara med på alla områden då vi ännu är rätt små.
Anställningen är på timbasis deltid och går att växla upp till heltid om du kan utveckla verksamheterna till mer lönsamhet och fler och större kunder.
Du får gärna vara kunnig och intresserad av inredning, design, skapa helsidor, marknadsföring och ha en positiv syn på livet och alla livets fantastiska möjligheter.
Omgående tillsättning.
Skicka in din ansökan med en bild på dig själv, löne-anspråk, CV, personligt brev samt uppgift om VAR i Sverige som du bor.
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: application@billebro.se
Logistik & distribution i Norden AB
841 32 ÅNGE
