Personaladministratör sökes till gymnasieområde Lindholmen
2026-05-29
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-29Beskrivning
Vi söker nu en strukturerad och engagerad personaladministratör till gymnasieområde Lindholmen.
Gymnasieområde Lindholmen består av fem skolor: Bräckegymnasiet, Center för språkintroduktion, Ester Mosessons gymnasium, Lindholmens tekniska gymnasium och Polhemsgymnasiet.
Som personaladministratör hos oss får du en nyckelroll i vår administrativa stab. Du blir en del av ett team där samarbete, professionalitet och en hög serviceanda är våra ledord.Dina arbetsuppgifter
Du ger kvalificerat stöd till rektorer, chefer och medarbetare genom att ansvara för personaladministration, lönehantering och rekryteringsstöd. Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegorna, men du har samtidigt ett tydligt eget ansvar. Varje personaladministratör har ett dedikerat ansvarsområde kopplat till specifika skolor inom gymnasieområdet, vilket ger dig möjligheten att bygga nära relationer med verksamheten.
Du har en nyckelroll i hela löneadministrativa processen där du bl a registrerar och bevakar ledigheter, sjukfrånvaro och anställningar i lönesystemet Personec. Utöver detta agerar du rådgivare till skolledningen i personalprocesser och fungerar som en trygg informationskälla för medarbetare gällande anställningsvillkor och aktuella regelverk.
Rollen innebär även externa kontakter där du sammanställer uppgifter och agerar kontaktperson gentemot myndigheter som t ex Försäkringskassan. Du tar även fram underlag till rektorer och servicechef, exempelvis inför prognosmöten. I ditt uppdrag ingår också beställningar av mobiler och datorer samt hantering av den digitala telefonkatalogen. Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning och erfarenhet inom personaladministration eller annan jämförbar utbildning som vi anser vara likvärdig. Du är trygg i din yrkesroll, tar ansvar för dina processer och har god kännedom om arbetsrätt samt kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB).
Det är meriterande om du har goda kunskaper i Personec, WinLas och IA.
Vi söker dig som har en hög servicekänsla, är naturligt lösningsorienterad och har en genuin vilja att hjälpa andra i din vardag. Rollen kräver stor självständighet och ansvar, så vi ser gärna att du är en person som tar egna initiativ, fattar beslut inom ditt ansvarsområde och har drivet att föra processer framåt.
För att trivas hos oss behöver du tycka om kombinationen av struktur och flexibilitet. Det innebär att du kan organisera ditt arbete effektivt även när tempot skruvas upp (t ex vid läsårsstart och läsårsslut) och att du har lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar. Slutligen värdesätter vi din kommunikativa förmåga högt; du uttrycker dig obehindrat i tal och skrift och har en naturlig fingertoppskänsla för att samarbeta i nätverk och team.Övrig information
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning samt studie- och yrkesvägledning.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Administrativ chef
Malin Magnusson malin.magnusson@educ.goteborg.se 031-3672508
