Personal- och ekonomiansvarig till IF Metall Mälardalen
Poolia AB / Chefsjobb / Västerås Visa alla chefsjobb i Västerås
2025-11-14
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Västerås
, Hallstahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av att arbeta i en förtroendemannastyrd organisation och av att leda personal? Vill du arbeta för och med människor?
Nu söker IF Metall en lokal samordnare till avdelningen Mälardalen som utgår ifrån Västerås. Du kommer att vara personalansvarig för en grupp på 20 personer och ha ekonomiansvar för avdelningen. Här får du arbeta med engagerade kollegor i en roll där du kommer att ha många varierande kontakter och ett nära samarbete med avdelningsstyrelsen. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Du kommer att leda, samordna, planera och kvalitetsutveckla arbetet inom avdelningens alla delar. Arbetet sker utifrån kongress- representantskap- och avdelningsstyrelsebeslut. I rollen ingår personalansvar för administrativ personal och ombudsmän samt personal anställd av IF Metalls a-kassa. Du rapporterar till avdelningsordförande.
Som lokal samordnare är du avdelningsstyrelsens förlängda arm och dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Leda och planera avdelningens arbete.
• Ha ett delegerat arbetsmiljöansvar på organisations- och individnivå
• Ansvara för kompetensutveckling och rekrytering
• Ansvara för avdelningens budget-, verksamhetsplanering och uppföljning
• Vara förtroendevald kassör och sitter i avdelningsstyrelsen samt i AU
• Ansvara för utbildningar, möten och konferenser
• Ansvara för fastighet, förvaltning och ekonomi
• Övriga arbetsuppgifter som är kopplade till verksamheten så som medlemsvärvning, organisation och förhandling
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg både i den daglig arbetsledningen och att leda gruppen mot en mer övergripande mål. Du har erfarenhet av att ha personalansvar och kunskaper inom det arbetsrättsliga området. Verksamhetsplanering, ekonomi och budget är också delar som du har erfarenhet av. I din roll är du van att arbeta med IT verktyg och system som stöd. Förståelse av att verka i en ideell och förtroendemannastyrd organisation är viktigt och om du även har erfarenhet från fackföreningsrörelsen är det meriterande. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och behärskar engelska, ytterligare språk är det meriterande.
För att lyckas i rollen har förmågan att skapa goda relationer, ett arbetssätt som är strukturerat och du är resultatinriktad. Du är kommunikativ, kan anpassa dig till förändringar och besitter ett lugn även i pressade situationer. För att trivas i rollen är du intresserad av strategiska frågor och du gillar problemlösning. Då resor förekommer i tjänsten är B-körkort ett krav. Vi söker dig som delar arbetarrörelsens värderingar och har ett gediget intresse för fackliga frågor.
Om verksamheten
IF Metall, organiserar anställda inom verkstads-, bil- och kemiindustrin, gruvor, läkemedels-företag och tvätterier och har ca. 300 000 medlemmar på 12 900 arbetsplatser runt om i Sverige. Omkring 21 procent av medlemmarna är kvinnor. IF Metall är ett feministiskt förbund och verkar för rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. Det är en kunskapsintensiv organisation som strävar efter en god arbetsmiljö för alla, värdesätter olikheter i arbetsgrupper och eftersträvar mångfald i alla avseenden. Vi erbjuder dig ett professionellt, meningsfullt och utvecklande arbete som arbetar med ständig utveckling av människan och industrin.
Läs mer på: https://www.ifmetall.se/ Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74779". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Eva Nilsson eva.nilsson@poolia.se 073-944 53 12 Jobbnummer
9604996