Personal till yrkesbutik i Varberg - Heltid (Sommarjobb)
Storesupport Sverige AB / Butikssäljarjobb / Varberg Visa alla butikssäljarjobb i Varberg
2026-04-28
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Storesupport Sverige AB i Varberg
, Falkenberg
, Halmstad
, Göteborg
, Kungälv
eller i hela Sverige
Plats: Varberg Omfattning: Heltid, 40h/vecka, dagtid Varaktighet: v.30 - 32 Start: v.26 - v.28 (Upplärning med några dagar per vecka) Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta i yrkesbutik! Vi söker en engagerad medarbetare till vår kunds butik du kommer att ha en varierad roll där du kör ut varor till företagets kunder, jobbar med lagerhantering och ger service till kunder vid behov. Arbetstiderna varierar mellan kl. 07:00-16:00 och är förlagda till vardagar.Dina arbetsuppgifter
Plocka och fylla på varor i butik
Hjälpa till med att lyfta leveranser man levererar till kund
Hjälpa och vägleda kunder ute på butiksgolvet
Bidra till att butiken är välfylld, säljredo och välkomnande
Utkörning av varor till kunderKvalifikationer
För denna tjänst krävs det att du studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (t.ex. deltidsjobb, eget företag eller elitidrott). Intyg krävs innan eventuell anställning.
Instruktioner sker på svenska vilket innebär att du behöver behärska det svenska språket bra.
God servicekänsla och samarbetsförmåga
B-körkort
Flexibilitet och ansvarstagande
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten
Meriterande:
Datorvana - du lär dig snabbt nya system
Serviceminded och positiv inställning
Snabblärd och självgående
Tidigare erfarenhet av butik och kassa
Bra körvana
Vi erbjuder:
Heltidsjobb på dagtid (måndag-fredag)
Vi erbjuder ett omväxlande arbete i ett positivt arbetsklimat, där du får möjlighet att utvecklas inom detaljhandel och kundbemötande.
Ansökan
Vi tar inte emot ansökningar via mejl - sök istället direkt via vårt formulär. Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig - varmt välkommen med din ansökan!
Om Storesupport by Job&Talent
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla.
Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7647634-1970773". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Storesupport Sverige AB
(org.nr 556935-5133), https://jobb.storesupport.se
Varbergs Stadshotell & Asia Spa (visa karta
)
432 41 VARBERG Arbetsplats
Storesupport Jobbnummer
9879916