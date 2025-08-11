Personal till Omsorgsfamiljens hemtjänst i Nacka
2025-08-11
Du kommer att arbeta på vår enhet i Nacka. Vårt trevliga kontor ligger centralt beläget och vi startar alltid dagen med ett morgon respektive eftermiddagsmöte för uppdatering och information. Du träffar dina medarbetare och din Samordnare många gånger under ett arbetspass och vi finns alltid på plats för stöd och hjälp i ditt arbete. Vi söker dig som är utbildad Undersköterska och som är beredd att ta ett stort ansvar för våra kunders omsorg och för att bidra till företagets utveckling. Du har alltid stöd från Samordnare och Enhetschef på kontoret så du är aldrig ensam. Vi har en fantastisk arbetsgrupp så det är viktigt att du är beredd att bidra till en god stämning där vi hjälper och stödjer varandra för kundernas bästa. Det är en fördel om du har körkort. Du måste behärska svenska språket väl i både tal och skrift för att kunna skapa en trygg situation för våra kunder. Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med oss på vår enhet i Nacka. Omsorgsfamiljen har i dag ca 1000 kunder som har valt oss som sin utförare och vi växer stadigt, Omsorgsfamiljen har verksamheter i Hagsätra, Fruängen, Västertorp, Bredäng, Åkersberga och Nacka. Vi trivs tillsammans och våra medarbetare har alla en lång erfarenhet med gedigen kompetens. Vi söker fler undersköterskor för omsorgsuppdrag med dag, kväll och helgtjänstgöring i hemtjänsten. Vårt mål är att alltid kunna erbjuda en hög kvalitet där vi vet att kontinuiteten är det viktigaste för våra kunders hälsa och trygghet. Ersättning
