Personal till italienska matlagningskurser i Göteborg

Al Dente söker huvudkursassistent till vår nyöppnade matlagningsstudio i Göteborg
Om Al Dente: Al Dente är Nordens främsta destination för autentiska italienska matlagningskurser, vinprovningar och kulinariska upplevelser!
Sedan starten 2002 har vi varit dedikerade till att dela vår passion för:
Äkta, hemlagad italiensk mat.
Utsökta italienska viner.
Vi erbjuder en varm och välkomnande italiensk atmosfär där våra gäster får lära sig:
De hemliga teknikerna bakom Italiens mest älskade rätter.
Hur man lagar allt från perfekt pasta fresca till de mest delikata desserterna.
I siffror:
7 lokaler över Norden.
50 kockar med passion och expertis.
Över 35 000 gäster som varje år aktivt deltar i våra kurser.
Vi är även stolta över att vara Sveriges största italienska community - en plats där mat, kultur och gemenskap förenas. Hos oss på Al Dente blir du del av en stor italiensk familj som brinner för både tradition och innovation.
Al Dente Academy - Din väg till framgång: Vi inleder alltid din resa hos oss med vårt exklusiva Al Dente Academy, ett inbetalt inlärningsprogram speciellt framtaget för våra anställda. Genom programmet får du:
• Lära dig allt om Al Dentes arbetsmetoder och filosofi.
• Fördjupa dig i italiensk matlagning och lär dig hur man bäst stöttar våra kurser.
• Arbeta sida vid sida med våra mest erfarna kursledare och kockar för att få bästa möjliga start.
Al Dente Academy är vår investering i dig - för att säkerställa att du har allt du behöver för att lyckas i din roll.
Om rollen: Som huvudkursassistent är du en nyckelperson bakom kulisserna och under våra matlagningskurser. Du har ansvar för att förbereda och organisera köken inför kurserna, samt att stötta kursledaren och våra gäster under kursens gång.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Förberedelser: Organisera och ställa i ordning tre kök inför varje matlagningskurs.
• Assistera under kurserna: Vara närvarande i ett av köken för att hjälpa både kursledaren och deltagarna.
• Efterarbete: Fylla på produkter, säkerställa att köken är redo för nästa event och bidra till att skapa en smidig upplevelse för alla. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med huvudkursledaren, där ni delar ansvarsområden och säkerställer att varje kurs blir en succé. Observera att rollen huvudsakligen innebär arbete på kvällar och helger.
Vem vi söker: Vi söker dig som:
• Har erfarenhet inom servicebranschen, gärna från restaurang eller hotell.
• Är noggrann och organiserad samt trivs med att planera och strukturera arbetet.
• Är en lagspelare och har lätt för att samarbeta med både kollegor och gäster.
• Har ett genuint intresse för matlagning och italiensk kultur - tidigare erfarenhet i kök är ett plus men inget krav!
Vad vi erbjuder: Som huvudkursassistent hos Al Dente kommer du att få:
• Ett varierande arbete: Ingen dag är den andra lik, och du får vara en del av allt från förberedelser till själva kurserna.
• Utbildning genom Al Dente Academy: Vi ger dig den kunskap och erfarenhet du behöver för att lyckas i rollen.
• Trygga anställningsvillkor: Vi är anslutna till Visitas kollektivavtal, vilket ger dig marknadsmässiga villkor och trygghet.
• En del av Sveriges största italienska community: Jobba i en miljö fylld av italiensk passion, kultur och mat.
• En dynamisk arbetsplats: Bli en del av ett engagerat team som brinner för att skapa oförglömliga upplevelser för våra gäster.
Ansök senast den 14 September! Är du redo att bli en del av Al Dentes matlagningsfamilj? Skicka ditt CV och ett personligt brev till oss på recruiting@aldentegoteborg.se
och berätta varför du är rätt person för rollen. Vi ser fram emo Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: recruiting@aldentegoteborg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kursassistent Göteborg". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Samantha Öberg AB
(org.nr 556868-4517)
Engelbrektsgatan 69 (visa karta
)
412 52 GÖTEBORG Kontakt
Alessandra Abbruzzese alessandra@aldentegoteborg.se Jobbnummer
9460308