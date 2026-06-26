Personal till daglig verksamhet och korttidsvistelse enligt LSS
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Stöd och Omsorg / Behandlingsassistentjobb / Valdemarsvik Visa alla behandlingsassistentjobb i Valdemarsvik
2026-06-26
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Valdemarsvik är en skärgårdskommun i södra Östergötland belägen utmed E22. Vi är en kommun som idag har cirka 7 500 invånare. Vi har den lilla kommunens alla fördelar, med närheten till varandra och korta beslutsvägar. Vi har dessutom en enastående natur med skogen och havet. Det händer mycket i Valdemarsviks kommun och inom vår kommunala organisation med cirka 600 medarbetare. Läs gärna mer om vår kommun och vårt arbete på www.Valdemarsvik.se
och ta del av vår planering inför 2027-2028.
Vill du vara med och skapa en meningsfull och utvecklande vardag för andra människor?
Vi söker engagerade och kreativa medarbetare till vår dagliga verksamhet och korttidsvistelse enligt LSS. Hos oss arbetar vi för att varje deltagare och besökare ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, stärka sin självständighet och delaktighet, uppleva gemenskap och meningsfullhet i vardagen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som medarbetare inom LSS arbetar du nära deltagarna och bidrar till att skapa en trygg, stimulerande och utvecklande verksamhet.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Ge individuellt anpassat stöd i aktiviteter och sysselsättning
• Planera, genomföra och följa upp aktiviteter utifrån deltagarnas behov och intressen
• Stödja deltagarnas självständighet, delaktighet och sociala utveckling
• Dokumentera enligt gällande lagstiftning och rutiner
• Samverka med kollegor, anhöriga och andra aktörer
• Bidra till verksamhetens utveckling och kvalitetsarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är stödpedagog eller har utbildning inom vård och omsorg, barn och fritid, socialpedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Har vitsordad erfarenhet av arbete med barn med funktionsnedsättning
• Är trygg, ansvarstagande och har mycket god samarbetsförmåga
• Har förmåga att arbeta självständigt och samtidigt bidra till gruppens utveckling
• Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Har B-körkort
Kunskaper inom tydliggörande pedagogik, AKK och lågaffektivt bemötande är meriterande. Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss behöver du vara engagerad, flexibel och initiativrik. Du har ett gott bemötande, ser människors möjligheter och har förmågan att motivera och skapa delaktighet. Du bidrar med idéer, tar ansvar och trivs i en verksamhet där ingen dag är den andra lik.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schemalagd arbetstid dag, kväll och helg.
Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Tillsättning av tjänsten sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas och med beaktande av eventuell intern rörlighet och företrädesrätt.
Från v 28 har rekryterande chef semester och har därför begränsade möjligheter att besvara frågor om tjänsten. Eventuella frågor till ansvarig chef besvaras så snart som möjligt efter ansökningstidens sista dag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334447/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valdemarsviks Kommun
(org.nr 212000-0431)
615 80 VALDEMARSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Stöd och Omsorg Kontakt
Facklig företrädare (växeln) 0123-19100 Jobbnummer
9981133