Personal till Cafe Gyllengrip sommaren 2026
AB Gyllengrip / Butikssäljarjobb / Tingsryd Visa alla butikssäljarjobb i Tingsryd
2026-06-23
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AB Gyllengrip på Folaboda Musteri & Bränneri utanför Urshult i Tingsryds kommun söker personal till vårt sommarcafé.
Vi behöver en cafépersonal som arbetar under erfaren arbetsledare, men får gärna ha erfarenhet av restaurang eller café tidigare och med förståelse vad god service innebär.
Vi behöver ytterligare 2 personer för uppgifter såsom tillagning, bakning, uppläggning, servering, diskning och ett trevligt bemötande av kunder. Man får gärna kunna engelska, tyska eller holländska som är de stora turistgrupperna i trakten.
Erfarenhet av alkoholhantering är en fördel liksom HACCP utbildning för god hantering av råvaror och den personliga hygienen. För att vara serveringsansvarig för alkohol måste man vara minst 20 år enligt lag. Det är ett plus.
Du kan vara en ung person utan större erfarenhet men med driv och ambition eller en äldre. Vi har haft bagare de senaste säsongerna, med goda erfarenheter.
Vi startar 1 Juli och stänger den 31 Augusti.
Vi har öppet alla dagar mellan 11-20 med möjliga event senare på kvällarna.
Gårdsförsäljningens första år av vår egen snaps var ett stort lyft så om man kan vara guide på engelska i bränneriet så är det en fördel. Vi kommer också inviga vår nya bar lagom till invigningen, så en kombination bartender/servitör vore perfekt.
Du som tycker att det verkar vara en kul utmaning, tveka inte utan tag kontakt. Vi har också möjlighet att ordna sovplats i gemensam stuga för er som vill byta storstaden till landet.
Om du vill skicka en ansökning så skicka med ett CV och gärna ett personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: gerry@folaboda.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Gyllengrip
(org.nr 556438-0482)
Folaboda gård, Fålaboda 3 (visa karta
)
362 95 URSHULT Arbetsplats
Cafe Gyllengrip Kontakt
Gerry Johansson gerry@folaboda.com 070-7223245 Jobbnummer
9974936