Personal till Café Badet på Fjärran Höjder badet!

2026-03-02
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Café Badet i Gävle AB i Gävle
Vi söker nya medarbetare, på heltid och deltid, samt extrapersonal som kan arbeta helger, lovveckor och under sommarsäsongen 15 juni till 20 augusti då vi har som mest att göra. Arbetsuppgifterna består av att stå i kassan, laga enklare mat, servera våra gäster och städa. Arbetet sker i högt tempo och kräver att du är strukturerad, flexibel och har känsla för service.
Det är meriterande om du har kassavana eller tidigare erfarenhet från café eller restaurang, men det är inget krav. Personlig lämplighet och viljan att lära sig är viktigast, och tjänsten passar även som ett första jobb.
Arbetstiderna varierar och anpassas efter säsong och väder. Våra öppettider är:
Måndag - fredag 09.00 - 19.30
Lördag - söndag 10.00 - 18.00
Vi värdesätter personligt engagemang och tar därför emot alla ansökningar fysiskt på plats.
Du är varmt välkommen att besöka oss måndag - torsdag (helst mellan tiden 09-12) på
Lantmäterigatan 5, Gävle (Fjärran Höjder)
och lämna in din ansökan personligen.
Vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Fysiskt på plats i cafe, Lantmäterigatan 5
E-post: cafebadet@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Café Badet i Gävle AB
(org.nr 559095-7790)
Lantmäterigatan 5 (visa karta
)
802 64 GÄVLE Kontakt
Chef
Ahmet Aslan cafebadet@hotmail.se Jobbnummer
9772823