Personal till arbetsdriften, träindustri, anstalten Kumla
Kriminalvården, Anstalten Kumla / Chefsjobb / Kumla Visa alla chefsjobb i Kumla
2025-10-22
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Kumla i Kumla
, Örebro
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Kumlas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kumla/#verksamhetPubliceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Som produktionsledare har du en central roll i anstaltens produktion med direktkontakt med våra klienter. I ditt dagliga arbete bidrar du till klienternas lärande och utveckling samt hjälper dem att reflektera över sin egna situation.
Efter introduktionen ansvarar du för den dagliga driften inom snickeriavdelningen. Du planerar och fördelar arbetsuppgifter, följer upp produktionen och ser till att leveranser sker enligt tidsplan och kvalitetskrav. Du deltar även själv i det praktiska arbetet och är tillsammans med dina kollegor delaktig i produktionsplaneringen.
I den dagliga verksamhet på vårat möbelsnickeri så kommer du att jobba med programmering av CNC maskiner samt inställningar av våra plattdelningssågar och kantlistmaskiner bla för kvalitetssäkra våra produkter. Utöver detta så kommer du att handleda och förevisa dom intagna hur arbetsmomenten skall gå till.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och har väl grundade och tydliga värderingar. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du har förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagares förutsättningar. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som kriminalvården bedömer relevant.
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* Arbetslivserfarenhet från tillverkningsindustri eller annan för tjänsten lämplig arbetslivserfarenhet
Meriterande
* Arbetslivserfarenhet med inriktning mot snickeri/bygg
* Arbetslivserfarenhet i arbetsledande funktion inom industriellt arbete
* B-körkort
* Truckkort
* Erfarenhet med pedagogiskt och motiverande arbete
* God datorvana
* Erfarenhet av industriell programmering
* Utbildning i eller erfarenhet av Lean och ISO9000
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Kriminalvården strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning samt ökad mångfald.
Provanställning kan komma att tillämpas.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285003". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Kumla Kontakt
Rekryteringsspecialist
Tilda Lalander tilda.lalander@kriminalvarden.se 073-588 76 89 Jobbnummer
9568123