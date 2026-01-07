Personal till arbetsdriften på anstalten Åby, vikariat
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten Åby är en öppen anstalt belägen i naturskön miljö i Gunsta utanför Uppsala.
Anstalten har plats för 60 manliga klienter.
Intagna erbjuds sysselsättning bestående av enklare träindustri, kök, utelag och servicearbete samt studier och programinsatser.
Anstalten har för närvarande 45 anställda som tillsammans arbetar med att trygga samhället och minska återfall i brott.
Läs mer om vår verksamhet:https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/anstalten-aby/#verksamhet
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. I denna tjänst är du placerad både i vårt utelag samt inne på produktionen då våra klienter sysselsätts arbetar med trädgårdsskötsel samt i mindre träindustri. Ditt arbete blir att tillsammans med kollegor handledaklienterna att hålla igång arbetet, samt jobba med motivationsarbete och återfallsförebyggande samtal. Att arbeta i utelagen kan även komma att innebära visst arbete med service och fastighetsskötsel.
I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation.
Efter introduktion kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften. Du planerar, arbetsfördelar samt säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Du är även med själv och deltar i produktionsarbetet. Tillsammans med övriga kollegor är du med och ansvarar för produktionsplaneringen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och har väl grundade och tydliga värderingar. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du har förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagares förutsättningar. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen alternativt annan erfarenhet som kriminalvården bedömer likvärdigt
* Arbetslivserfarenhet av arbete inom trädgårdsmiljö/och eller snickeri
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Motiverande och pedagogiskt arbete
* Säkerhetsmedvetenhet både utifrån arbetsmiljö och klientsäkerhet
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Kriminalvården strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning samt ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
