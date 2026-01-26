Personal till arbetsdriften A Salberga semestervikariat
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Salbergas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-till-oss/verksamhet/anstalt/salberga/#verksamhetPubliceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Anstalten Salberga har verkstäder som huvudsakligen jobbar med olika typer av lättare tillverkning samt monterings- och förpackningsarbete. Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation.
Efter introduktion kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften. Du planerar, arbetsfördelar, kvalitetssäkrar samt säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Du är även med själv och deltar i produktionsarbetet. Tillsammans med övriga kollegor är du med och ansvarar för produktionsplaneringen. Nu söker vi semestervikarier till verksamhetens arbetsdrift!Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens eller annan utbildning i kombination medarbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
* Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Tidigare erfarenhet av arbetsledande funktion, gärna inom montering, paketering och tjänsteproduktion
* Arbetslivserfarenhet inom tjänsteproduktion, montering, förpackning, lager och logistik
* Arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
* Erfarenhet av pedagogiskt arbete
* Erfarenhet av motiverande arbete
* Kunskap om behandlingsarbete och förståelse för arbetets betydelse och roll i de intagnas verkställighet
* Goda datorkunskaper
* Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekryteringsprocess.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
