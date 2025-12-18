Personal Shoppers Till Twilfit By Change Lingerie Pop - Up Trollhättan
2025-12-18
Personal Shoppers sökes till Twilfit By CHANGE LINGERIE POP - UP Trollhättan
Twilfit By CHANGE POP - UP kommer till Trollhättan - och vi behöver dig i vårt nya team.
I januari öppnar vi en Outlet-butik i Trollhättan och vi söker engagerade Personal Shoppers.
Vi söker dig som älskar personlig försäljning och brinner för att ge kunderna den bästa köpupplevelsen genom att hjälpa dem att hitta de perfekta underkläderna för deras kroppstyp.
För att lyckas i den här rollen behöver du motiveras av personlig kundkontakt och kundmöten med hög servicegrad. Om du är den som bidrar till god stämning och sätter en ära i att vara en bra kollega kommer du att passa bra in i vår Pop-Up butik.
Tjänsterna är tidsbegränsade anställningar på deltid
Vad innebär jobbet?
Som en del av vårt team kommer du att hjälpa till att skapa rätt atmosfär i vår Pop-Up-butik. Dina uppgifter kommer omfatta uppackning, uppställning av varor och olika praktiska uppgifter samt personlig service och försäljning. Viktigast av allt är att du skapar en unik atmosfär för våra besökare och guidar dem till kvalitetsprodukter till exceptionella priser.
Vem söker vi ?
Vi letar efter energiska och glada kollegor som trivs i en händelserik miljö och tycker om att serva andra. Du motiveras av försäljning och är genuint intresserad av att få dina kunder att känna sig speciella. Med positiv energi och närvaro skapar du en trygg atmosfär, även i intima situationer. Du är proaktiv och självständig, både när du arbetar ensam och tillsammans med dina kollegor.
Letar du efter ett spännande jobb i en härlig atmosfär? Välkommen in med din ansökan!
Intervjuer hålls löpande. Vi ser fram emot att höra från dig
Ansökan sker via publicerad jobbannons. För frågor om själva tjänsten kontaktar du Regional Outlet Manager Lovisa Larsson, lovlar@change.com
Skicka ansökan Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Retail Knowledge Sweden AB
(org.nr 556636-0367), https://retailknowledge.se Arbetsplats
Retail Knowledge Kontakt
Per Flyborg per@retailknowledge.se +4670 220 03 06 Jobbnummer
9651824