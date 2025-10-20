Personal Shoppers Sökes Till Twilfit By Change Lingerie Pop - Up, Helsin...
Retail Knowledge Sweden AB / Butikssäljarjobb / Helsingborg Visa alla butikssäljarjobb i Helsingborg
2025-10-20
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Retail Knowledge Sweden AB i Helsingborg
, Ängelholm
, Kävlinge
, Lomma
, Lund
eller i hela Sverige
Twilfit By CHANGE POP - UP kommer till Helsingborg - och vi behöver dig i vårt nya team.
I november öppnar vi en Outlet-butik i Helsingborg och vi söker engagerade Personal Shoppers på. Om du älskar personlig försäljning och brinner för att ge kunderna den bästa upplevelsen genom att hjälpa dem att hitta de perfekta underkläderna för deras kroppstyp, vill vi höra från dig! För att lyckas i den här rollen behöver du motiveras av personlig kundkontakt och kundmöten med hög servicegrad. Om du är den som bidrar till god stämning och sätter en ära i att vara en bra kollega kommer du att passa bra in på CHANGE.
Tjänsterna är tidsbegränsade anställningar på deltid.
Vad innebär jobbet?Som en del av vårt team kommer du att hjälpa till att skapa rätt atmosfär i vår Pop-Up-butik. Dina uppgifter kommer omfatta uppackning, uppställning av varor och olika praktiska uppgifter. Viktigast av allt är att du skapar en unik atmosfär för våra besökare och guidar dem till kvalitetsprodukter till exceptionella priser.
Vem söker vi?Vi letar efter energiska och glada kollegor som trivs i en hektisk miljö och tycker om att hjälpa andra. Du bör motiveras av försäljning och vara genuint intresserad av att få dina kunder att känna sig speciella. Med positiv energi och närvaro skapar du en trygg atmosfär, även i intima situationer. Du är proaktiv och självständig, både när du arbetar ensam och tillsammans med dina kollegor.
Letar du efter ett spännande jobb i en härlig atmosfär? Välkommen in med din ansökan!
Intervjuer hålls löpande. Vi ser fram emot att höra från dig Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Retail Knowledge Sweden AB
(org.nr 556636-0367), https://retailknowledge.se Arbetsplats
Retail Knowledge Kontakt
Annonsavdelningen annons@retailknowledge.se 0771700600 Jobbnummer
9565241