Personal på deltid sökes till välkänt lager i Viared!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-01-09
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vi söker nu fler engagerade och flexibla studenter till en ledande aktör inom tredjepartslogistik (3PL). Här hanteras varor åt välkända kunder inom främst mode och retail.
Som lagerarbetare hos vår kund kommer du att ha en varierad arbetsdag. Du kommer framför allt att arbeta med plock och pack med hjälp av pick-by-voice-system, men även andra uppgifter som lossning, lastning och truckkörning. Flexibilitet är viktigt, det är viktigt att du är öppen för att rotera mellan olika stationer och hugga i där det behövs.
Du blir en viktig del i det dagliga flödet och en nyckelspelare i att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i logistiken.
Arbetstider: Mån-fre kl. 07:00-16:00.
Vi ser gärna att du är tillgänglig flera dagar i veckan, särskilt under högsäsong.
Vi erbjuder ett varierande arbete där du snabbt blir en viktig kugge i ett större maskineri.
DETTA SÖKER VI
Vi letar efter dig som har en positiv inställning, är van vid att arbeta i ett högt tempo och som gärna tar ansvar. Du är noggrann och effektiv, trivs med fysiskt arbete och vill vara med och bidra till ett bra arbetsklimat. Du behöver kunna kommunicera obehindrat på svenska eftersom arbetet sker med röststyrning (pick-by-voice) och god förståelse för instruktioner är avgörande.
Meriterande:
• Truckkort A1-4, B1-4
• Tidigare erfarenhet från lagerarbete
• God förståelse för svenska språket i tal och skrift
• Studier eller annan huvudsaklig sysselsättning 50% i minst 1 år framåt
• Kan arbeta minst 2-3 vardagar i veckan under terminerna (främst i början på veckan)
Meriterande:
• Erfarenhet av pick-by-voice, truckkörning eller arbete med VMS-system som NICE eller Ongoing Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Allégatan 67 (visa karta
)
503 37 BORÅS Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Alice Johannesson boras@studentconsulting.com Jobbnummer
9676920