Personal för Tvätt, Städ, Rekond, samt lättare mekaniska jobb!
Rodins Marin Hunnebostrand AB / Maskinreparatörsjobb / Sotenäs Visa alla maskinreparatörsjobb i Sotenäs
2025-08-19
Till vår anläggning i Hunnebostrand söker vi Personal för lättare mekaniska jobb samt Tvätt, Städ & Rekond!
Personal för arbete för lättare mekaniska jobb samt att iordningställa båtar med slutstädning, tvätt, rekond samt bottenmålning sökes. Viss service, montering och reparation förekommer. Körning och användning av gaffeltruck sker dagligen!
Erfarenhet med liknande jobb är meriterande.
Också bra med egen bil.
Vi har i år slutfört Bygget av vår nya Vinterförvaringshall, spolplatta och helt nya Verkstadslokaler 2025!
Det ör nu c:a 800kvm ny varmhall, spolplatta samt helt ny 300kvm Marin Verkstad med möjlighet att ta in upp till 6-7 båtar samtidigt att kunna jobba med.
Nu behöver därför komplettera med nya medarbetare på Rekond, målning, tvätt & städ. Känner du som har erfarenhet av detta och är duktig på det, och är intresserad, kontakta oss gärna.
Heltidsarbete / Halvtidsarbete.
Tjänsten kan tillsättas omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: hunnebostrand@rodinsmarin.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rodins Marin Hunnebostrand AB
(org.nr 556223-1224), http://www.rodinsmarinhunnebo.se/
Lökholmsvägen 6 (visa karta
)
456 61 HUNNEBOSTRAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef / Verkstadschef
Alexander Segersten hunnebostrand@rodinsmarin.se 052350330 Jobbnummer
9466098