Personal för säsongsarbete på naturum Kullaberg
2025-12-11
Länsstyrelsen Skåne är en statlig myndighet på regional nivå som ansvarar för den statliga förvaltningen i länet. Vi arbetar med att nationella mål ska få genomslag i länet utifrån regionala förutsättningar. Inom våra uppdrag arbetar vi med rådgivning, tillstånd och tillsyn, planer och strategier. Vi förvaltar naturområden och fördelar ekonomiskt stöd. Vi samverkar med aktörer i hela länet.
Vi har cirka 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad.Publiceringsdatum2025-12-11Beskrivning
Länsstyrelsen söker minst tre naturvägledare till Naturvårdsenheten.
Din arbetsplats blir på vårt kontor på Kullaberg, Mölle. Anställningen är en säsongsanställning till den 30 november 2026 med viss möjlighet till förlängning. Arbetet sker i huvudsak enligt schema. Under vår och höst arbetar du främst helg, ca 1-3 helger per månad. Vardagar kan förekomma. På sommaren arbetar du deltid, både vardagar och helger. Tillträde i februari 2026 eller enligt överenskommelse.
Det finns 32 naturum i Sverige, från Abisko i norr till Öresund i söder. Vi har ett fantastiskt roligt och viktigt uppdrag, nämligen att väcka människors intresse för naturen och bidra till naturkontakt! Genom olika former av naturvägledning ska vi på ett inspirerande sätt öka kunskapen om natur, miljö och människors påverkan på naturen samt inspirera till ett hållbart friluftsliv. Här är besökaren i fokus! Alla är välkomna hit, oavsett bakgrund eller förkunskaper.
Naturum Kullaberg är ett besökscentrum till Kullabergs naturreservat i nordvästra Skåne. Den dramatiska naturen med klippor och hav lockar årligen mängder av besökare. I naturum finns en utställning om Kullabergs naturreservat med reception, en liten butik samt saltvattensakvarier som visar livet under ytan. Här får besökarna tips om utflyktsmål och friluftsliv samt möjlighet att delta i naturvägledning genom utställningar, programaktiviteter och guidningar. Marinbiologi och ett hållbart friluftsliv är ämnen som är extra viktiga för verksamheten. I juli och augusti är det högsäsong med ett stundtals väldigt högt besökstryck.Dina arbetsuppgifter
Naturum Kullaberg erbjuder dig möjlighet att arbeta på en fantastiskt vacker plats, bland klippor och hav, tumlare och havsfåglar. Du blir en del i Länsstyrelsens arbetsteam av naturvägledare och naturvårdare på Kullabergs naturreservat. Du får stor möjlighet att själv utforma din naturvägledning efter intresse och samtala med besökare om viktiga miljöfrågor.
I tjänsten ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
- Välkomna och bemöta besökare med nyfikenhet och engagemang.
- Naturvägleda om Kullabygdens natur och friluftsliv samt miljöfrågor i ett bredare perspektiv.
- Hålla i guidningar och aktiviteter som berikar besökarens upplevelse.
- Kommunicera om natur- och kulturmiljöer i Kullabygden, både på plats och digitalt.
- Förmedla kunskap om aktuella naturvårds- och miljöfrågor.
- Naturvägleda bokade grupper och skolklasser.
- Skötsel och städning av naturums utställningslokal och akvarier.
Ensamarbete förekommer med fullt ansvar för bemanning av naturum.
Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega samt verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.Kvalifikationer
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.
Vi söker dig som har goda kunskaper om natur, friluftsliv och miljöfrågor. Du vill inspirera andra till att upptäcka naturen. Vi tror att du studerar eller har studerat naturvetenskap, naturturism eller andra relevanta ämnen. Som person är du serviceinriktad och uppskattar mötet och samtalet med människor. Du kan arbeta självständigt och tvekar inte att ta egna initiativ och vara kreativ kring aktiviteter som besökarna erbjuds. Ditt värdskap och förmåga att förmedla kunskap är lika viktig som din sakkunskap. Du känner dig trygg med att anpassa din kommunikation, både muntligt och skriftligt, till målgrupper med skilda förkunskaper, både på svenska och på engelska. Du är ordningsam, har lätt för att samarbeta och klarar av att arbeta praktiskt och självständigt vid oförutsedda händelser.
Du får gärna ha en spetskompetens inom nedanstående områden men det är inte något krav:
- marinbiologi.
- naturvårdsarbete och ekosystemförvaltning.
- kommunikation, sociala medier och informationsspridning.
- erfarenhet av arbete med eller utbildning i naturvägledning eller naturturism.
- god lokalkännedom om Kullabygden och Kullabergs naturreservat.
- kunskaper i andra språk, exempelvis tyska eller danska
Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).Övrig information
Observera att din ansökan blir en allmän handling.
I våra rekryteringar har vi valt att ta bort det personliga brevet samt möjligheten att bifoga filer. Det är därför av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta oss för instruktioner om hur du ansöker i sådant fall, hrenheten.skane@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/skane/dataskyddhttps://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/om-lansstyrelsen-skane.html
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen Skåne, Avdelningen För Natur Och Vatten, Naturvårdsenheten Kontakt
Mia Kristersson, naturumföreståndare 010-2241383 Jobbnummer
