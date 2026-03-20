Persisk/svensktalande P.A. sökes till kvinna i Hammarby Sjöstad
2026-03-20
Om uppdraget:
Jag söker en kvinnlig personlig assistent, gärna 40+, som kan arbeta tre dagpass i veckan enligt rullande schema. Du som söker får gärna ha bakgrund från Mellanöstern och behärska svenska och persiska i tal och skrift, då språken är viktiga för min kommunikation och som stöd vid minnessvårigheter och viktiga samtal och möten.
Jag är en social och varm kvinna i 70-årsåldern som tycker om musik, mat, mode och skönhet. Jag drabbades av en stroke 1994 i samband med en bilolycka och är idag vänstersidesförlamad. Jag kan gå kortare sträckor med hjälp personstöd och käp och har assistans cirka 14 timmar om dagen.
Arbetstider:
Arbetspassen är förlagda kl. 08.00-14.00 enligt följande schema:
• Jämna veckor: tisdag, torsdag, söndag
• Ojämna veckor: tisdag, torsdag, fredag
Det är ett extra plus om du även kan arbeta kvällar och helger vid behov, exempelvis vid andras sjukfrånvaro eller ledigheter.
• Personlig omvårdnad
• Hushållssysslor
• Matlagning
• Socialt sällskap och aktiviteter
• Stöd vid manuella förflyttningar
• Stöd i kommunikation/ minnesstöd
Vem vi söker
Du som söker är:
• Kvinna 40+
• Lugn, stabil och tålmodig
• Flexibel, lättsam och initiativtagande
• Samarbetsvillig och trygg i dig själv
• Erfaren av personlig assistans och manuella förflyttningar (meriterande)
• Språkkunnig i svenska och persiska
• Gärna matlagningsintresserad och tekniskt lagd
• Kan arbeta självständigt, särskilt de dagar då jag har mer smärta eller är tröttare.
Vi välkomnar ansökningar från dig som känner igen dig i beskrivningen och vill vara en del av min vardag.
Rekrytering sker löpande.
Vid mail ange referens: Hammarby Sjöstad, Kvinna 2504
Vi på Fri Assistans administrerar personlig assistans för assistansberättigade i Stockholms län. Vi är måna om att erbjuda hög service till både kunder och anställda eftersom vi vet att bra personliga assistenter är en förutsättning för bra personlig assistans. Därför vill vi vara en riktigt bra arbetsgivare och arbeta för goda relationer med varje medarbetare.
Vi är anslutna till Fremia och följer deras kollektivavtal, det ger dig som anställd trygga och tydliga anställningsvillkor. Utöver det erbjuder vi friskvårdsbidrag, smidig tidrapportering, tillgänglighet dygnet runt samt fortbildning i rollen som personlig assistent. Vi vill att du ska trivas och stanna hos oss! Ersättning
Fast
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fri Assistans Sthlm AB
http://www.friassistans.se
Fri Assistans Sthlm AB
9811547