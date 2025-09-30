Pershagenskolan söker lärare i trä-och metallslöjd åk 3-9
2025-09-30
Pershagenskolan är en F-9 skola med ca 450 elever. På Pershagenskolan arbetar, förutom ett antal legitimerade lärare samt förskollärare och fritidspedagoger, även speciallärare, skolsköterska, studie-och yrkesvägledare samt kurator. Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Som lärare i trä- och metallslöjd ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen enligt gällande läroplan. Du leder elever i praktiskt arbete med trä och metall, och skapar en trygg, kreativ och inkluderande lärmiljö. I rollen ingår att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling, samt att säkerställa att arbetet i slöjdsalen sker på ett säkert sätt. Du samarbetar aktivt med kollegor i arbetslag och deltar i skolans utvecklingsarbete. Mentorskap och kontakt med vårdnadshavare ingår även i uppdraget.
Som lärare på Pershagenskolan ingår du i en pedagogisk utvecklingsgrupp där du tillsammans med dina kollegor och skolans förstelärare arbetar med att utveckla metod, pedagogik och didaktik. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %,
Vem är du?
Vi söker en engagerad och kvalificerad lärare i trä- och metallslöjd till vår grundskola. Du kommer att undervisa elever i årskurs 3-9, och bidra till att utveckla deras praktiska färdigheter, kreativitet och problemlösningsförmåga. Undervisningen bedrivs i välutrustade slöjdsalar med fokus på säkerhet, kvalitet och pedagogisk utveckling.
Som person motiveras du av nära samarbete och lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du har god förståelse för elevers olika förutsättningar att ta till sig kunskap och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Du har en dokumenterad erfarenhet av att bedriva en god undervisning i trä-och metallslöjd. Du är professionell i din yrkesroll, tar ansvar, är engagerad, motiverad och bidrar i arbetet med ständiga förbättringar. Du har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslagen, skolans elevhälsoteam samt skolledningen. Dina personliga egenskaper
• I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, studiero och förtroende.
• Du anser att god undervisning och goda relationer är det viktigaste vi kan ge våra elever
• Du är bra på att skapa och stärka samarbeten internt och externt, samt bygga nya relationer och vårda befintligaKvalifikationer
• Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i slöjd.
• Goda kunskaper i pedagogik, ämnesdidaktik och digitala verktyg.
• Förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
• En mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
• Erfarenhet av undervisning i grundskolan är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
Pershagenskolan ligger i en naturskön omgivning med närhet till skog, hav och naturreservat. Till skolan tar du dig lätt med bil, buss, pendeltåg eller fjärrtåg, vilket gör den lättillgänglig för både personal och elever.
Välkommen till oss!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
Anders Kristiansson-Torp Anders.Kristiansson-Torp@skolasodertalje.se 08-523 067 47
9532250