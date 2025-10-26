Performance Marketing Specialist till Nordic Investin Group
Nordic Investin Group är en dynamisk företagsgrupp med över 20 varumärken inom utbildning, konsulting, teknik och affärsutveckling. Vårt mål är att skapa framtidens bolag - och våra varumärken exponeras både nationellt och internationellt.
Vårt marknadsteam består idag av tre engagerade kollegor, och nu söker vi en erfaren och resultatinriktad Performance Marketing Specialist som vill ta en central roll i att driva digital tillväxt och ansökningar till våra utbildningar och tjänster på högsta nivå.
På Nordic Investin Group är människan alltid utgångspunkten. Vi tror att långsiktig framgång skapas genom att bygga starka relationer, ta ansvar och skapa miljöer där människor kan växa. Oavsett om det gäller våra studenter, konsulter, kunder eller kollegor är vårt fokus att ge varje individ rätt förutsättningar att utvecklas och lyckas. Det är människorna som gör skillnaden - och därför är de alltid kärnan i allt vi gör.
Din roll Som Performance Marketing Specialist blir du en nyckelspelare i vår marknadsavdelning. Du kommer inte bara optimera kampanjer, utan också driva den digitala tillväxten av våra varumärken och säkerställa maximal effekt i allt vi gör.
Dina ansvarsområden:
Planera, utveckla och optimera digitala marknadsföringskampanjer för våra olika varumärken inom koncernen.
Leverera resultatdrivna lösningar genom Google Ads, Meta Ads, LinkedIn, TikTok och andra relevanta kanaler.
Arbeta nära marknadsteamet för att säkerställa en enhetlig strategi och kommunikation som genererar leads och ansökningar.
Bidra till att etablera Nordic Investin Group och AI Business School som ledande aktörer digitalt, både i Sverige och internationellt.
Stötta ledningen med analyser, rapporter och rekommendationer kopplade till kampanjresultat och strategiska tillväxtinitiativ.
Vem är du? Vi söker dig som inte bara behärskar de tekniska verktygen, utan även har förmågan att tänka strategiskt kring digital marknadsföring, tillväxt och varumärkesbyggande. Du är van att ta ansvar, leverera i högt tempo och vill vara med på en expansiv resa där ditt arbete får direkt påverkan på resultatet.Publiceringsdatum2025-10-26Kvalifikationer
Minst 3-5 års dokumenterad erfarenhet av performance marketing, gärna från byrå eller större marknadsavdelning.
Mycket goda kunskaper i Google Ads, Meta Ads och andra digitala annonssystem.
Erfarenhet av att skapa och optimera kampanjer för flera varumärken parallellt.
Förmåga att analysera data, dra insikter och agera på resultat för att öka konverteringar.
God förståelse för SEO/SEM, konverteringsoptimering (CRO) och marknadsföringsautomation.
Stark analytisk förmåga kombinerad med affärsförståelse och känsla för varumärkesstrategi.
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av internationell digital marknadsföring.
Vana att arbeta med leadsgenerering och studentrekrytering inom utbildningssektorn.
Erfarenhet av att hantera större annonsbudgetar med fokus på ROI.
Kunskap i att arbeta med AI-drivna marknadsföringsverktyg och marketing automation.
Vi erbjuder
En central roll i ett expansivt företag med internationella ambitioner.
Möjlighet att arbeta med över 20 varumärken, där AI Business School är en av våra största satsningar.
Ett datadrivet och professionellt marknadsteam som växer och utvecklas snabbt.
Flexibel arbetsmiljö med hybridlösning.
Stora möjligheter att påverka och forma vår digitala tillväxtstrategi och bidra direkt till att attrahera betalande studenter.
Rekryteringsprocess
Vår rekryteringsprocess är tydlig och effektiv. Vi inleder med en kort intervju och går därefter vidare med ett mer omfattande arbetsprov kopplat till digital marknadsföring och kampanjoptimering. Som en del av processen genomför vi bakgrundskontroller och tar minst tre referenser. Du behöver även skicka in exempel på tidigare resultat eller case från genomförda kampanjer tillsammans med din ansökan. Hela processen, från första kontakt till anställningsbeslut, tar normalt 1-3 veckor om allt flyter på smidigt.Så ansöker du
Urval sker löpande - vi söker dig som vill växa med oss och bidra till att ta Nordic Investin Groups varumärken till nästa nivå genom datadriven och resultatorienterad marknadsföring. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
