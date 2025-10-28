Perfekt jobb för säljare med hydraulik-kompetens!
Om rollen
Först och främst: Vi förväntar oss att många duktiga och relationsskapande säljare läser denna annons. Så av respekt för din tid: om du är en riktigt vass säljare som brinner för, och är bäst på marknaden på, att sälja en produkt som löser en kunds formulerade problematik är detta inte rätt tjänst för dig.
Så vad söker vi?För den här rollen söker vi istället dig som vill (och kan) bygga förtroende genom att prata med konstruktörer på konstruktörers språk och på så sätt bli erbjuden en stol i rummet tidigt under kundens köpresa. Här menar vi så tidigt i köpresan att du får vara med och diskutera med kund långt innan det finns några lösningsförslag. Hos vår kund handlar sälj helt enkelt om att tillsammans med kund resonera kring problemen kund har och skapa förtroende nog hos kund för att få vara med och tillsammans skapa produkten som löser problemet.
För den här rollen blir två saker extra viktiga:
Att du vill arbeta med sälj enligt beskrivningen ovan. Du ska vilja arbeta med långa säljcykler där du tillsammans med kunderna skräddarsyr hydrauliska lösningar på kundens problem.
Att du har kompetens inom hydraulik. En nyckel för att kunna sälja på ovan sätt är att du kan prata med konstruktörer på konstruktörers vis. Du behöver förstå hydraulik.
(Dessutom behöver du hantera både svenska och engelska väl i tal och skrift samt ha B-körkort då detta är en utesäljarroll med stor geografisk spännvidd och resor förekommer i tjänsten.)
Har du ovan två ess i rockärmen spelar väldigt lite andra saker roll.
Exempelvis:
Är du rätt person kan du utgå varifrån som helst. Vår initiala plan är att du utgår från Stockholm men rätt person och kompetens trumfar geografisk bas.
Erfarenhet och kompetens kan komma från många olika håll för denna roll, därför blir inte din utbildningsbakgrund avgörande även om en teknisk bakgrund högst sannolikt är till nytta.
Om WTB Control
Hos WTB Control finns inga färdiga produkter. Kunderna erbjuds skräddarsydda lösningar och funktioner och tittar vi på bevisen sedan 1951 talar de sitt tydliga språk: det fungerar och det hjälper många världsledande företag!
WTB Control själva är inte ett särskilt stort företag. Nationellt är man drygt 50 anställda. Säljavdelningen består i skrivande stund av två utesäljare, två innesäljare och en säljdriven VD med eget kundansvar.
Nej, ingen anlitar WTB Control för dess storlek. De anlitas av stora bolag inom alla branscher som på ett eller annat sätt ska flytta eller röra på någonting så som Volvo, Väderstad, Mitsubishi, Epiroc m.fl. av främst två anledningar:
1. Man håller en hög konstruktionsmässig kvalitet och kompetens genom hela företaget.
2. Man uppnår en väldigt hög teknisk renhet.
Om anställningenDetta är en direktrekrytering. Det innebär att OIO ansvarar för rekryteringsprocessen och därefter blir du anställd med WTB Control som arbetsgivare
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Där rätt person bor
Kontaktperson: Per Carnestedt (per.carnestedt@oio.se
)
Lön: Fast månadslön
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
