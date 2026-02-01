Perfekt jobb för dig som nyligen tagit studenten!
Vi söker nu dig som trivs att arbeta serviceinriktat och administrativt till ett framtida uppdrag. Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att påbörja en spännande dialog med dig! Uppdraget är en möjlighet för dig som nyligen avslutat dina gymnasiestudier och vill utvecklas inom administration och service.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasial utbildning, gärna inom ekonomi eller juridik
• Kan kommunicera obehindrat i svenska och engelska både i tal och skrift, då språken förekommer i det dagliga arbetet
• Har god datavana, då dator används som ett centralt arbetsverktyg
• Har möjlighet att arbeta under sommaren och stärka avdelningen
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av ett serviceyrke, gärna inom kundservice, reception eller liknande. Vi ser det som positivt om du bor/har anslutning till Luleå.
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
