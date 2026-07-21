Perfekt extrajobb för studenter - Lagerjobb inom packeteri i Östra Ljungby
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Klippan Visa alla lagerjobb i Klippan
2026-07-21
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Klippan
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och söker ett flexibelt extrajobb? Vill du kombinera dina studier med ett varierande lagerarbete där du får värdefull arbetslivserfarenhet och blir en del av ett engagerat team?
Som lagermedarbetare i packeteriet blir du en viktig del av den dagliga produktionen. Arbetsuppgifterna är varierande och kan bland annat bestå av:
Packning och emballering av produkter
Plock av varor enligt order
Etikettering och kvalitetssäkring
Påfyllning av material och lagerhantering
Hålla ordning och bidra till en säker och effektiv arbetsplats
Arbetstiderna är förlagda till vardagar kl. 08.00–17.00.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du kunna arbeta minst två vardagar i veckan under terminerna samt ha möjlighet att arbeta mer under sommar- och julperioden.
Du blir anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult hos vår kund i Östra Ljungby.
DETTA SÖKER VI
Vi tror att du är en ansvarstagande, noggrann och flexibel person som trivs med både självständigt arbete och samarbete i team. Du har en positiv inställning, är arbetsvillig och motiveras av att arbeta i ett högt tempo där kvalitet och effektivitet är viktiga delar av vardagen.
Tidigare erfarenhet av lagerarbete eller packeteri är meriterande, men inget krav.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Studera på minst 50 % med minst två år kvar av dina studier, eller ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 80 %
Kunna arbeta minst två vardagar i veckan
Ha B-körkort och tillgång till bil
Kunna lämna två referenser
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Skicka in den redan idag – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
10008270