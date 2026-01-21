Perfekt deltidsjobb för studenter med kundtjänsterfarenhet i Solna
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Kundservicejobb / Solna Visa alla kundservicejobb i Solna
2026-01-21
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Studerar du på högskola/universitet och vill använda dina kunskaper från tidigare kundtjänst- eller servicejobb i en professionell kontorsmiljö? Då kan detta vara nästa steg för dig!
Vi söker dig som har arbetat i kundtjänst, butik eller annan servicefunktion tidigare och som nu vill ta steget till en mer analytisk och administrativ supportroll. Vår kund är en av Sveriges största kedjor inom dagligvaruhandeln och behöver nu förstärkning till sin butikssupport på huvudkontoret i Solna. Här blir du en del av ett engagerat team som arbetar tätt tillsammans för att stötta butikerna via telefon och mejl.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Ta emot och lösa ärenden från butiker gällande pris, sortiment, kampanjer, leveranser och varuförsörjning
• Registrera, följa upp och kvalitetssäkra ärenden i system
• Hantera reklamationer mellan butik och terminal
• Bidra till att förbättra processer och skapa smidiga flöden
Omfattning: Deltid, ca 2-3 dagar/vecka, heltid under högtider/sommar
Arbetstider: 07:30-16:30 vardagar och helger
Start: Omgående
Anställning: Konsult via StudentConsulting med placering på kundens huvudkontor i Solna
DETTA SÖKER VI
• Studerar på eftergymnasial nivå minst 50 % med minst 1,5 år kvar av studier och kan intyga det
• Har tidigare arbetslivserfarenhet av kundtjänst, butik eller liknande service
• Är trygg i att kommunicera i telefon och skrift på både svenska och engelska
• Är van vid att arbeta i system och har god datorvana
• Är lösningsorienterad, strukturerad och gillar att arbeta mot mål
Det här är ett perfekt tillfälle för dig som vill bygga vidare på din kundtjänsterfarenhet och samtidigt ha ett flexibelt extrajobb vid sidan av studierna. Ansök redan idag! Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Englundavägen 4 (visa karta
)
171 88 SOLNA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Victoria Henningsson info@studentconsulting.com Jobbnummer
9697719