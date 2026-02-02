Percys Kött söker kock - allround i kök & butik
Kockjobb / Sollentuna
Percys Kött är en kött och delikatessbutik som varit verksam sedan 60-talet i Sollentuna. När du tar steget in i vår butik kan du ha höga förväntningar på att få ett gott bemötande, goda råd och tips samt att lämna butiken med en kasse fylld med varor av högsta kvalitet. Varor som ger dig och dina matgäster en härlig matupplevelse. Nu söker vi en kock på heltid till kärnan i verksamheten, köket.
I vårt kök tillagar vi grytor, kroppkakor, pajer, gratänger, catering, sallader och middagsmenyer. Vi tillverkar mat varje vardag under våra öppettider. Målet är att utveckla sortimentet och fortsätta erbjuda husmanskost av hög kvalité, något vi gjort i över 60 år! Vill du vara med på resan?
Till Percys Kött söker vi nu en utbildad kock som vill arbeta brett hos oss. Du kommer att producera pannfärdiga produkter, röror och andra köksprodukter, arbeta med packning, samt vissa dagar även vara säljare ute i butiken.
Vi söker dig som är en all-around-person, eller dig som har viljan att lära dig hela kedjan - från kök till kund.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Tillverkning av pannfärdigt, röror och färdigmat
Förberedelser och produktion i kök
Packning och märkning
Försäljning och kundkontakt i butik vissa dagar
Vi söker dig som:
Är utbildad kock (eller har motsvarande erfarenhet)
Är noggrann, självgående och ansvarstagande
Trivs med variation och kundkontakt
Har intresse för råvaror, kvalitet och mathantverk
Vi erbjuder:
Ett omväxlande arbete i ett passionerat team
Möjlighet att utvecklas och lära dig hela verksamheten
Arbete med råvaror av hög kvalitet
Omfattning: 30 timmar per vecka, måndag-fredag.
Lön enligt kollektivavtal. Om företaget
Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av Percys Kött. Du kan läsa mer om verksamheten på www.percys.se
eller på våra sociala medier, facebook och instagram.
