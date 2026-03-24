People Partner - nära verksamheten, nära människorna
På Fellowmind jobbar vi aktivt med kultur, engagemang och ledarskap - inte som ord på ett papper, utan som en del av vardagen.
Nu söker vi en People Partner som vill arbeta nära verksamheten, nära cheferna och nära medarbetarna.
Det här är en roll för dig som vill göra verklig skillnad i hur det känns att gå till jobbet, och som trivs i ett förtroendefullt uppdrag med både ansvar och påverkan.
Om rollen
Som People Partner hos oss är du en central del av vårt People & Culture-team. Du arbetar verksamhetsnära och operativt, samtidigt som du bidrar långsiktigt till hur vi utvecklar våra arbetssätt för att nå vårt mål: att bli världens bästa arbetsgivare.
Rollen är bred men tydlig och kan sammanfattas med: Att skapa goda förutsättningar för chefer och medarbetare att trivas, prestera och utvecklas.
Det här kommer du att arbeta med
Puls-/Medarbetarundersökningar och engagemang Du ansvarar vårt pulsmätningsverktyg Winningtemp och för våra återkommande medarbetarundersökningar - från upplägg till uppföljning. Du analyserar resultat, identifierar mönster och stöttar chefer i dialog och förbättringsarbete.
Riktlinjer och medarbetarinformation Du ser till att vår medarbetarhandbok och relaterat material är aktuellt, tydligt och användbart. I samarbete med kollegor säkerställer du att innehållet fungerar i praktiken och är lätt att förstå för både chefer och medarbetare.
Arbetsrätt och facklig samverkan Du arbetar med arbetsrättsliga frågor, tar fram underlag, deltar i fackliga förhandlingar och fungerar som rådgivare till chefer i dessa sammanhang.
Systemstöd genom hela anställningen Du ansvarar för våra arbetsflöden i vårt HR-system Hailey kopplade till anställnings-cykeln hos oss, allt från onboarding, till reboarding, avslut och återanställning. Fokus ligger på att processerna ska fungera, men också utvecklas över tid.
Operativt stöd till chefer och medarbetare Du är ett nära stöd i vardagens personalrelaterade frågor - allt från arbetsmiljö och dialog till råd kring ledarskap och medarbetarärenden.
Du blir en del av vårt energirika People & Culture-gäng som bland annat består av Anders och Philip som sköter rekrytering och våra Mood Managers runt om i landet. Du kommer rapportera till Kajsa vars ledarskap kan beskrivas som inkluderande, engagerande och nära.
Vem vi tror att du är
Du är trygg i din kompetens och van att arbeta nära verksamheten. Du gillar ansvar, relationer och att vara en del av det som faktiskt händer - inte bara stötta på distans.
Vi tror att du:
har en examen från Personal & Arbetslivsprogrammet eller motsvarande
har några års erfarenhet av liknande roller, till exempel HR-generalist, junior HR Business Partner eller liknande
har en god grund i arbetsrätt
trivs i dialog med chefer, medarbetare och fackliga parter
är strukturerad men flexibel, serviceinriktad utan att bli administrativ
är nyfiken, prestigelös och vill förbättra arbetssätt över tid
Därför kommer du att trivas på Fellowmind
På Fellowmind är People at Heart centralt - det är så vi fattar beslut och prioriterar i vardagen. Vi är tillräckligt stora för att göra skillnad på riktigt, men tillräckligt små för att bry oss om varandra.
Hos oss får du:
en inkluderande kultur där du kan vara dig själv
kollegor som delar med sig, hjälper och hejar
ett flexibelt arbetssätt med balans mellan jobb och privatliv
en arbetsplats där utveckling är något vi gör - inte bara pratar om
Det praktiska
Start: Gärna omgående, men vi har givetvis förståelse för att du har uppsägningstid
Placering: På centrala kontor i Malmö, och ja vi har takterrass och game room med biljard, playstation och brädspel som alla IT-bolag med självaktning bör ha!
Sista dag att ansöka är 10/4
Rekryteringsprocessen kommer att bestå av telefon/teamsintervju, djupintervju, tester och referenstagning.
AI som en del av vardagen och framtiden
AI är en central del av hur vi skapar värde på Fellowmind. Vi arbetar mot strategin AIfirst, där vi tror på styrkan i att AI kan hjälpa oss att bli bättre - bland annat genom att effektivisera arbetssätt, stötta beslutsfattande och bygga egna lösningar. Det betyder att AI, och inte minst agentic AI har en roll både i våra kunduppdrag och internt. För oss handlar AI om nyfikenhet, lärande och att hela tiden utveckla hur vi jobbar - tillsammans.
Om Fellowmind
Fellowmind är en europeisk marknadsledare inom digital transformation. Vi kombinerar djup branschkunskap och personlig vägledning med Microsofts molntjänster för hela affärsplattformen, från ERP, molninfrastruktur, dataanalys och AI, till CRM, intranät och Modern Workplace. Fellowmind är ett internationellt bolag med över 2000 medarbetare och har kontor i Nederländerna, Danmark, Finland, Polen och Sverige. Läs mer på www.fellowmind.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7453663-1910690".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fellowmind Sweden AB
(org.nr 556733-9865), https://career.fellowmind.se
Bruksgatan 1 (visa karta
)
211 22 MALMÖ
Fellowmind Sweden
