People & Culture Business Partner, Ikea Torsvik
2025-09-01
Välkommen till IKEA Torsvik! Vår största distributionscentral i Norden och ett internationellt nav för logistikfrågor för hela IKEA. Vi vill vara en inspiration för våra logistikkollegor runt om i världen genom att vara ledande inom innovation och automation. Här får du möjlighet att utvecklas i en nationell och internationell miljö!
I hjärtat av IKEA finns människorna. Det är vi som skapar IKEA och vår unika kultur. För att lyckas med det behöver vi kompetens och talanger. Som People & Culture Business Partner spelar du en viktig roll i att skapa förutsättningar för våra kollegor att nå framgång. Du är en partner som samarbetar med chefer och medarbetare för att leverera resultat med både människan och business i fokus.
Vem är du?
Som person har du en förmåga att nå fram till många olika typer av människor. Du är trygg i din kompetens och tydlig i din kommunikation. Med engagemang och driv gillar du att ta dig an utmaningar. Du har modet att tänka nytt och vågar ta egna beslut för att vi ska nå våra mål. Dessutom har du en förmåga att se helheten och tänka långsiktigt. Du drivs av att utveckla verksamheten och människorna runt omkring dig och har en stark förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
Ett krav för tjänsten är att du jobbat med HR-processer sedan tidigare, som chef eller stödfunktion, samt har en relevant utbildning inom området. Vi ser positivt på om du har tidigare erfarenhet som ledare eller chefstöd i en stor organisation.
Dessutom behöver du:
• Behärska svenska och engelska i såväl tal som skrift
• Ha mycket god datavana
Ditt ansvar
Som P&C Business Partner supporterar du IKEA Torsvik i alla personalrelaterade frågor. I din roll arbetar du brett inom HR-området och operativt inom alla olika processer. Du stöttar och utmanar våra chefer i frågor gällande bland annat arbetsrätt, rehabilitering, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Det kan handla om att implementera nya sätt att arbeta, delta i rehabiliteringsmöten eller agera bollplank åt en rekryterande chef. I rollen ingår även samarbete och dialog med våra fackliga parter, samt ledningsgruppsarbete.
Du kommer ha huvudansvar för ett kompetensområde inom HR-funktionen. Inom det har du möjlighet att jobba strategiskt och med funktioner utanför IKEA Torsvik.
Tillsammans som ett team
Som P&C Business Partner på IKEA Torsvik kommer du tillhöra P&C funktionen som förutom businesspartners också består av bemanningsplanerare och P&C manager. På vår Site i Torsvik har vi tre enheter och över 800 medarbetare. Vi agerar stöd till Sitens samtliga enheter och funktioner. Du kommer ha ansvar för att stötta en av enheterna.
Frågor och support? Låt oss knyta kontakt!
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid med 6 månaders provanställning. Start så snart som möjligt enligt överenskommelse. Gör din ansökan via vårt system genom att bifoga CV och ett personligt brev där du motiverar varför du söker den här tjänsten.
Vi uppmuntrar starkt och välkomnar varmt ansökningar från människor med alla kulturer, bakgrunder och erfarenheter, eftersom vi tror att mångfald inom IKEA gör oss starkare!
För frågor om tjänsten välkommen att kontakta rekryterande chef Rasmus Hermansson, rasmus.hermansson3@ingka.ikea.com
För frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Susanna Kanold, susanna.kanold@ingka.ikea.com
Varmt välkommen med din ansökan senast 17 september.
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Detta är ett heltidsjobb.
Möbelvägen 14
556 52 JÖNKÖPING
