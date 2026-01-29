People Expert med särskilt fokus på Attract & Recruit
Vill du ha världens bästa vardag tillsammans med passionerade kollegor med hög kompetens? Tycker du som vi, att teamwork är dreamwork, samtidigt som du har ett starkt eget driv och hög ansvarskänsla? Gillar du att skapa relationer och göra skillnad på riktigt inom alla möjliga branscher och organisationer?
Idax växer vidare på våra kontor i Linköping och Norrköping! Vi vill nu komma i kontakt med dig som vill bli vår nästa People Expert och ta en aktiv del i vår riktigt spännande tillväxt- och etableringsresa. Under 2026 sätter vi särskilt fokus på vår fortsatta tillväxt i Norrköping. Därför ser vi gärna att du har ett befintligt nätverk i Norrköping med omnejd, eller en stark vilja att vara med och bygga vidare vår närvaro där - samtidigt som du självklart verkar i hela regionen tillsammans med oss!
Vi söker dig som har en kompetensbas med viss bredd inom People/HR-området, men med särskild tyngdpunkt på Attract& Recruit. Du har haft roller inom Talent acquisition, search och rekrytering och vet av erfarenhet hur fantastiska kandidatresor och ett öga för framtidens kompetens skapar avgörande värde i olika typer av organisationer. Du är nyfiken på hur digitala verktyg och nya teknologier kan användas för att ta arbetssätt och organisationer till nya höjder.
Med helhetssyn och affärsförståelse brinner du för att fånga upp kundernas behov och drar dig inte för att gå in och skapa handlingskraft i dina uppdrag. Du är en relationsbyggare som skapar tillit och ett gott klimat där du befinner dig, både hos våra kunder och på "hemmaplan" tillsammans med hela Idaxgänget som idag består av 13 People Experts. Du delar vår övertygelse om att det är tillsammans vi gör skillnad.
Känner du igen dig i vår korta beskrivning? Tveka inte att lämna in din ansökan snarast. Har du frågor så pinga oss på info@idax.se
. Välkommen att höra av dig, vi ser fram emot det! Bästa hälsningar från Idax-gänget!
Vi gör skillnad - tillsammans. Idax är experter inom People Business Interim, Attract & Recruit, People Growth och AI, People Tech Analytics. Med gedigen erfarenhet inom HR, Marknad, kommunikation, förändringsledning, team- och verksamhetsutveckling har vi kort startsträcka och stor handlingsförmåga.
Vårt mål är alltid att bidra till våra kunders resultat och strategi genom att utveckla och ta vara på den potential och kraft som finns inom individ, team och organisation. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi människor och kulturer genom att utmana, lyfta nya perspektiv och skapa genuint engagemang. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Idax People AB
https://idax.teamtailor.com
582 55 LINKÖPING
