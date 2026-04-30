People Business Partner (vikariat) Till Noba Bank Group
Noba Bank Group Ab (publ) / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-04-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Noba Bank Group Ab (publ) i Stockholm
NOBA Bank Group består av Nordax Bank, Svensk Hypotekspension, Bank Norwegian och DBT Capital. Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas där vi nyligen blivit börsnoterade och får en mer och mer komplex organisationsstruktur. Som People Business Partner hos oss på NOBA får du möjlighet att arbeta både operativt och strategiskt, på ett bolag med en stark värderingsdriven företagskultur. Du får möjlighet att påverka utvecklingen av NOBA, och tillsammans med ett fantastiskt team säkerställa att vi fortsätter bygga en modern People-funktion i värdsklass. Då en av våra kollegor är på väg att utöka familjen, söker vi dig som vill vikariera hos oss i cirka ett år (vi växer snabbt så chans till förlängning finns).
På People har vi definierat vårt syfte som "We accelerate business performance through people". Vi är idag cirka 17 personer som arbetar heltid, uppdelade på People Operations, Partnering & Tech, Compensation & Benefits samt Talent & Growth. Vi strävar alltid efter att göra saker bättre och smartare, och vi har väldigt kul tillsammans!
Om rollen
Som People Business Partner är du en nyckelperson inom People men också för affären. Du bistår med strategiskt och operativt stöd till samtliga ledare inom våra stabsfunktioner (Tech, Legal, Finance etc.), för att säkerställa regelefterlevnad och långsiktig utveckling. Du deltar i, eller driver, olika former av utvecklingprojekt - alltid med bolagets övergripande mål i åtanke. Tillsammans med teamet säkerställer du också compliance inom ramen för People. Ditt närmsta team består av en People Business Partner i Oslo (ansvar för Customer Operations), en People Operations Partner i Stockholm, och två personer inom People Tech. Du kommer också att ha ett nära samarbete med Learning & Development, Leadership & Growth samt Talent. Du rapporterar till Head of People Operations, Partnering & Tech, som i sin tur rapporterar till CPO.
Vem söker vi?
Vi söker dig som drivs av att arbeta med förbättring och utveckling, och som gärna tar initiativ till att leda förändringsarbete. Du har en naturlig förmåga att samarbeta och bygga starka relationer, samtidigt som du är tydlig, vågar ta tuffare dialoger och fatta beslut när situationen kräver det. Du är modig, tar dig an nya utmaningar med ett öppet sinne och har en stark vilja att leverera hög kvalitet. Samtidigt är du prestigelös och tvekar inte att be om stöd när det behövs för att nå bästa möjliga resultat.
Utöver detta söker vi dig som har:
Högskole- eller universitetsutbildning inom HR, beteendevetenskap, psykologi, organisation, ekonomi eller liknande.
5+ års erfarenhet av en affärs- och chefsnära HR-roll
Erfarenhet av strategiskt ansvar där du prioriterat, initierat och drivit HR-relaterade initiativ/projekt
Erfarenhet inom HR i en snabbväxande, föränderlig miljö (ex. PE-bolag, tillväxtbolag eller liknande)
Mycket goda kunskaper inom svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet från bank/finans, om du har arbetat i Workday eller har arbetat i en nordisk kontext.
Har du hört om NOBAVERSE? I vårt NOBAVERSE värdesätter vi öppenhet, tillit och mångfald. Hos oss får du påverka din utveckling och ha roligt på vägen mot våra mål - allt i en lite extra bubbly miljö! Läs mer om vårt medarbetarlöfte på vår karriärsida.
Läs mer om vår rekryteringsprocess i vår FAQ.
Vi vill, med hänvisning till GDPR, be dig att inte inkludera några känsliga personuppgifter i din ansökan, exempelvis information om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös övertygelse eller hälsa.
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.
Om du har några frågor kring tjänsten kan du kontakta ansvarig rekryterare.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7652224-1976908". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Noba Bank Group Ab (publ)
(org.nr 556647-7286), https://careers.noba.bank
Gävlegatan 22 (visa karta
)
113 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Noba Bank Group Jobbnummer
9886751