People Business Partner till Toyota Material Handling

På Toyotas site i Mjölby arbetar cirka 3000 medarbetare med produkter inom materialhantering, från utvecklingskoncept till producerat fordon. Deras produktrange går från trotjänare som manuella handtruckar till autonoma självkörande fordon på 1,5 ton och innovativa energilösningar. Toyota eftersträvar att vara en hållbar arbetsgivare genom deras framstående miljöarbete och personalpolitik. De har i dagsläget bland annat en koldioxidneutral produktion och en KRAV-märkt personalrestaurang. Toyotas företagskultur är baserad på en sund värdegrund som möjliggör balans mellan arbete & familjeliv.Arbetsuppgifter
Skill söker nu två People Business Partner - en med fokus på tjänstemannaområdet och en mot kollektivsidan. Du arbetar nära verksamheten, stöttar chefer i deras dagliga HR-frågor och säkerställer att people-processer fungerar smidigt. Här får du möjlighet att göra verklig skillnad i en miljö där både människor och verksamhet utvecklas tillsammans.
Du kommer att:
Ge chefer dagligt stöd i HR-relaterade frågor, både av strategisk och operativ karaktär
Hantera arbetsrättsliga frågor och personalärenden
Arbeta med arbetsmiljö, rehabilitering och samverkansfrågor
Ha löpande kontakt med fackliga parter, myndigheter och interna specialister
Delta i ledningsgruppsmöten och driva HR/people-frågor på strategisk nivå
Medverka i people-processer och förändringsinitiativProfil
Vi söker dig som är en trygg och affärsnära HR-partner med vana av såväl övergripande som praktiska HR-frågor. Du trivs i en roll där du driver utveckling, stöttar chefer och arbetar självständigt med hög kvalitet. Med ett strukturerat arbetssätt och förmåga att se helheten bidrar du med nya perspektiv som utvecklar verksamheten.
Du är kommunikativ, lyhörd och relationsskapande. Du trivs i ett högt tempo där du snabbt fångar upp frågor och ger professionellt stöd. Du kan vara tydlig när det behövs och anpassar din kommunikation efter mottagare - chefer, medarbetare, fackliga parter eller andra intressenter. Med din förmåga att skapa trygghet och balans mellan dialog, tydlighet och kravställning bygger du förtroende i hela organisationen.
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom HR eller motsvarande
Minst 2 års erfarenhet av operativt HR-arbete
God arbetsrättslig kompetens och vana av att stötta chefer i personalärenden
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska
Vi erbjuder
Genom Skill får du möjlighet att arbeta som konsult hos Toyota under ett cirka ettårigt föräldravikariat. Du blir en värdefull del av Toyotas HR-team, där samarbete och stöd är centrala inslag, och du arbetar nära verksamheten i en modern kontorsmiljö. Det finns också möjlighet till viss distansarbete.
Placering: Mjölby
Start: Önskvärd start 1 februari 2026
Anställningsform: Båda rollerna är 1 års föräldravikariat. Du blir anställd av Skill och uthyrd till Toyota. Efter avslutat uppdrag får du som konsult via Skill ta del av vårt starka nätverk och vi arbetar aktivt för att matcha dig mot andra intressanta uppdrag om du vill fortsätta utvecklas som HR-konsult.
Ansökningsförfarande
Sista ansökningsdag är 9/1, men urval sker löpande - skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt. Som ett kompletterande steg inför intervjun genomförs ett personlighetstest. De kandidater som går vidare kommer att få testet skickat till sig inför intervjutillfället.
Har du frågor? Kontakta rekryterande konsultchef Linn Assarson linn.assarson@skill.se
alternativt 013-473 81 69 eller Elise.farray@skill.se
alternativt 013- 329404
