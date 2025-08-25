Pensionshandläggare till Region Norrbotten, Boden/Luleå
2025-08-25
Vill du vara med och skapa trygghet som verkligen gör skillnad?
Region Norrbotten söker nu en erfaren pensionshandläggare som vill bidra till att våra medarbetare får en trygg och tydlig väg mot pension - en viktig del av livet. Hos oss får du en central roll där din kompetens och ditt engagemang gör skillnad varje dag. Välkommen till en arbetsplats där du får växa, påverka och bidra till framtidens välfärd, vi ser fram emot din ansökan!
Vi sökerVi söker dig med minst gymnasial utbildning med ekonomisk inriktning, du har god vana av att arbeta i KPA och/eller Skandias pensionssystem samt behärskar svenska flytande i tal och skrift. Du har även flerårig erfarenhet av pensionshandläggning, gärna inom offentlig sektor samt goda avtalskunskaper i pensionsavtal, även det inom offentlig sektor. Det är meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom personal, juridik eller ekonomi, alternativt motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Även god vana av att arbeta med stora personal- och lönesystem, tidigare erfarenhet av pensionsrådgivning, kundkontakt och utvecklingsarbete inom pensionsadministration ses som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person ser vi att du är strukturerad och självgående, du tar ansvar, planerar och prioriterar dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt och driver dina processer framåt. Du har en problemlösande förmåga som gör att du kan analysera och bryta ner komplexa frågor och lösa komplicerade problem. Vi ser även att du är serviceinriktad - du har ett lugnt, uppmärksamt och tillmötesgående sätt, och du har både viljan och förmågan att hjälpa andra.
Det här får du arbeta medSom pensionshandläggare hos oss får du en viktig roll i att skapa trygghet för våra medarbetare, både inför och under deras pensionsresa. Du arbetar självständigt med dina uppgifter men har också ett nära samarbete med kollegor inom vårt verksamhetsområde, HR-utveckling, stöd och service. Du blir en viktig del av arbetet med att säkerställa att pensionsfrågor hanteras korrekt, rättssäkert och med hög kvalitet.
I din vardag kommer du att handlägga pensionsärenden enligt gällande lagar och avtal, hantera kollektivavtalade försäkringar, administrera tjänstepension och löneväxling samt bidra till utveckling och förbättring av våra arbetssätt och processer.
Som stöd i pensionshanteringen har du även hjälp av KPA i frågor som handlar om att exempelvis informera medarbetare om pensions- och försäkringsfrågor, säkerställa att pensionsavgångar fångas upp och hanteras korrekt samt pensionsrådgivning till regionens anställda.
Du blir en del av löneenheten, ett kompetent och sammansvetsat team med tolv medarbetare. Två av dina kollegor arbetar också med pensionsadministration och blir viktiga samarbetspartners i ditt dagliga arbete. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där du får bidra till trygghet för andra samtidigt som du själv får utvecklas.
Det här erbjuder vi dig- Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid med arbetstiden förlagd till dagtid. Tillträde sker snarast, enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Victoria Köpman victoria.kopman@norrbotten.se 0920-28 45 55 Jobbnummer
9474159