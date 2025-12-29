Pensionshandläggare till bostads- och inkomststöd - visstidsanställning
2025-12-29
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad? Som pensionshandläggare på Pensionsmyndigheten har du en viktig roll i att utreda och fatta beslut om bostadstillägg på ett rättssäkert och effektivt sätt.
Här ges du möjlighet att utvecklas i en lärande organisation där vi delar kunskap, stöttar varandra och fattar beslut. Just nu söker vi flera nya kollegor. Är du en av dem?
Om jobbet
Som pensionshandläggare inom bostadstillägg arbetar du med myndighetsutövning i enlighet med gällande regelverk och processer. Du hjälper våra kunder i olika kanaler som telefon, mejl och handläggningssystemet. Kommunikationen och interaktionen med våra kunder är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att bedriva en effektiv verksamhet. Det här skapar ett stort värde för våra kunder.
Du säkerställer att våra kunder får rättssäker och saklig bedömning, information samt administration av sitt ärende eller sin kontakt med oss. Du levererar ett hjälpsamt, tryggt och professionellt bemötande.
Tjänsten är placerad inom avdelningen för bostads- och inkomststöd med placeringsort Halmstad, Gävle eller Växjö.Publiceringsdatum2025-12-29Profil
Du uppskattar kundmöte via telefon, mejl och handläggningssystem och motiveras av att hjälpa andra. Du har förmåga att kommunicera på ett lättförståeligt och tydligt sätt i tal och skrift, samt kunna anpassa budskapet utifrån mottagaren. En förutsättning för att trivas hos oss är att du vill verka i en organisation som drivs av utveckling och förbättringar.
Du är en person som är strukturerad, trygg i att arbeta självständigt samt har förmåga att se till helheten i det dagliga arbetet. Du är även en flexibel och lyhörd lagspelare som samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål och bidra till en god kultur och arbetsmiljö.
Du har en vilja att komma framåt både i dina arbetsuppgifter och i din egen utveckling. Du ser utmaningar som en källa till utveckling där du aktivt omsätter dessa till ändamålsenliga lösningar utifrån kundens och verksamhetens behov. Du har hög integritet och värderar professionellt förhållningssätt och gott kundbemötande.
Vid urvalet kommer vi lägga stor vikt på dina personliga egenskaper och lämplighet för tjänsten.
Vi söker dig som har
- Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har
- Aktuell erfarenhet av handläggning inom offentlig förvaltning
- Erfarenhet av myndighetsutövning och tillämpning av regelverk
- Erfarenhet av arbete med kunder i telefon, mejl och handläggningssystem
- Goda kunskaper i andra språk
Vi erbjuder
En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och eventuell möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/jobba-pa-pensionsmyndigheten.
Bra att veta
Tjänsten är en visstidsanställning på sex månader, med möjlighet till förlängning, med start 2026-04-07.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Under jul- och nyårshelgerna kan vår möjlighet att besvara frågor vara begränsad. Vi återkommer så snart vi har möjlighet. Tack för visad förståelse.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter, kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Vi gör pensionen enklare.
