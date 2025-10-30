Pensionshandläggare till avdelningen allmän pension
2025-10-30
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad?
Som pensionshandläggare på Pensionsmyndigheten har du en viktig roll för allmän pension.
Här ges du möjlighet att utvecklas i en lärande organisation där vi delar kunskap, stöttar varandra och fattar beslut. Just nu söker vi flera nya kollegor. Är du en av dem?
Om jobbet
Som pensionshandläggare inom allmän pension har du som uppdrag att informera och hjälpa myndighetens kunder i flera kanaler så som telefon, mejl och handläggning. Kommunikationen och interaktionen med våra kunder är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att vi ska lyckas. Här kan du bidra med ett stort värde och trygghet för myndighetens kunder.
I din roll som pensionshandläggare säkerställer du att våra kunder får trygg information om pensionen och du bistår med administration av kundens ärende. Du levererar ett hjälpsamt, tryggt och professionellt bemötande och du drivs av att ge god service.
Tjänsten är placerad inom avdelningen för allmän pension med placeringsort Stockholm eller Söderhamn.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att:
- möta kunder i telefon som har frågor om våra förmåner
- handlägga och fatta beslut i ärenden gällande allmän pension
Du trivs i att arbeta inom kundmötet via telefon, mejl och med handläggning. Du motiveras av att hjälpa andra. Du har förmåga att kommunicera på ett lättförståeligt och tydligt sätt i både tal och skrift, samt anpassa budskapet utifrån mottagaren. En förutsättning för att trivas hos oss är att du vill verka i en organisation som drivs av utveckling och förbättringar.
Du är en person som är strukturerad, trygg i att arbeta självständigt samt har förmåga att se till helheten i det dagliga arbetet. Du är även en flexibel och lyhörd lagspelare som samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål och bidra till en god kultur och arbetsmiljö.
Du har en vilja att komma framåt både i dina arbetsuppgifter och i din egen utveckling. Du ser utmaningar som en källa till utveckling där du aktivt omsätter dessa till ändamålsenliga lösningar utifrån kundens och verksamhetens behov. Du har hög integritet och värderar professionellt förhållningssätt och gott kundbemötande.
Vid urvalet kommer vi lägga stor vikt på dina personliga egenskaper och lämplighet för tjänsten.
Du har relevant och aktuell arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig.
Vi söker dig som har (SKA-krav)
- Eftergymnasial utbildning eller motsvarande aktuell arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska samt engelska.
Det är meriterande om du har
- Aktuell erfarenhet av arbete inom kundservice inom allmän pension.
- Aktuell erfarenhet av arbete med handläggning inom allmän pension.
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/jobba-pa-pensionsmyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Placeringsort Stockholm eller Söderhamn
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter, kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Giovanna Iacobucci 010-4542979
