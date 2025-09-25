Pensionshandläggare till återkrav - särskild visstidsanställning
2025-09-25
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad? Som pensionshandläggare inom återkrav får du en viktig roll i att utreda och fatta beslut om återkrav på ett rättssäkert och effektivt sätt.
Här får du möjlighet att utvecklas i en lärande organisation där vi delar kunskap, stöttar varandra och fattar beslut. Är du vår nästa kollega?
Om jobbet
Som pensionshandläggare inom återkrav arbetar du med myndighetsutövning i enlighet med gällande regelverk och processer. Handläggning av återkrav innebär att du utreder och kräver tillbaka felaktigt utbetald ersättning av grundförmåner från Pensionsmyndigheten. Du ansvarar för att på ett effektivt och rättssäkert sätt utreda, värdera, analysera samt fatta och verkställa beslut gällande återkrav. I arbetet ingår kontakter med förmånstagare och andra externa parter både via telefon och mejl.
För att komma in i din roll som pensionshandläggare kommer du att få relevant utbildning och vägledning av handledare samt verksamhetsspecialist. Tjänsten är placerad inom enheten för återkrav med möjlig placeringsort Karlstad, Växjö, Halmstad, Luleå, Gävle, Visby eller Söderhamn.
För att vara aktuell i rollen behöver du ha en god kommunikativ förmåga och kunna uttrycka dig tydligt och professionellt, både muntligt och skriftligt. Du kan arbeta självständigt och är strukturerad. Du har en analytisk förmåga som gör att du kan förstå och utvärdera komplexa frågor samt fatta välgrundade beslut. Du är en lagspelare som samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål och bidra till en god arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för rollen.
Vi söker dig som har
- Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren kan bedöma som relevant
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av handläggning av exempelvis allmän pension och bostadstillägg eller andra förmåner inom Pensionsmyndigheten
- Erfarenhet av återkravshandläggning
- Erfarenhet av myndighetsutövning
- Erfarenhet av att tolka och tillämpa regelverk
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och eventuell möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/jobba-pa-pensionsmyndigheten.
Bra att veta
Tjänsten är en särskild visstidsanställning på heltid för perioden 3 november 2025 - 31 mars 2026 med eventuell möjlighet till förlängning.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Vi gör pensionen enklare.
