Pensionerad lastbilschaufför (från 63 år) med giltigt YKB sökes

Alert Senior i Västerås AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-02-11


Pensionerad lastbilschaufför med YKB sökes - Malmö & Vellinge med omnejd
Alert Senior söker pensionerade lastbilschaufförer med giltigt YKB för både korta och längre uppdrag i Malmö- och Vellingeområdet. Uppdragen kan vara fasta eller sporadiska beroende på behov.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider
Möjlighet att arbeta på dina villkor
Trygg anställning via Alert Senior

Publiceringsdatum
2026-02-11

Kvalifikationer
Du är pensionerad (vi anställer enbart seniorer - inga undantag)
Giltigt YKB och relevant körkortsklass
Erfarenhet av lastbilskörning

Observera: Alert Senior är ett seniorbemanningsbolag. Samtliga sökande bör besöka https://www.alertsenior.se för att läsa mer om företaget och våra tjänster.
Vi anställer enbart pensionerade seniorer - inga undantag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: niclas.herslow@alertsenior.se

Arbetsgivare
Alert Senior i Västerås AB (org.nr 556961-5973), https://www.alertsenior.se/
211 20  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Malmö tätort

Kontakt
Niclas Herslow
rekryteringmalmo@alertsenior.se
0708974051

Jobbnummer
9737765

