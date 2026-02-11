Pensionerad lastbilschaufför (från 63 år) med giltigt YKB sökes

Pensionerad lastbilschaufför med YKB sökes - Malmö & Vellinge med omnejd Alert Senior söker pensionerade lastbilschaufförer med giltigt YKB för både korta och längre uppdrag i Malmö- och Vellingeområdet. Uppdragen kan vara fasta eller sporadiska beroende på behov. Vi erbjuder: Flexibla arbetstider Möjlighet att arbeta på dina villkor Trygg anställning via Alert Senior
Kvalifikationer Du är pensionerad (vi anställer enbart seniorer - inga undantag) Giltigt YKB och relevant körkortsklass Erfarenhet av lastbilskörning
Observera: Alert Senior är ett seniorbemanningsbolag. Samtliga sökande bör besöka https://www.alertsenior.se för att läsa mer om företaget och våra tjänster. Vi anställer enbart pensionerade seniorer - inga undantag.