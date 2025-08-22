Pensionerad (55+) Svetsare inom industri och verkstad
GOveteran KB / Svetsarjobb / Eskilstuna
2025-08-22
Dina arbetsuppgifter i huvudsak:
• Svetsning enligt ritning och instruktioner
• Erfarenhet av stansning och plåtbockning
• God teknisk förståelse och noggrannhet
Förmåga att arbeta självständigt och i team med fokus på:
o MIG-svetsning
o MAG-svetsning
o TIG-svetsning
• Arbete i verkstad eller på fältet med montering och reparation
• Bidra till att upprätthålla hög kvalitet, säkerhet och precision
• Möjlighet att handleda yngre medarbetare eller arbeta i team
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av svetsning inom industri, verkstad eller bygg
• Behärskar minst en av svetsmetoderna: MIG, MAG eller TIG
• Har goda kunskaper i att läsa och tolka ritningar
• Är noggrann, ansvarsfull och säkerhetsmedveten
• B-körkort är meriterande men inget krav
• Gärna har arbetat som svetsare i flera år och nu vill dela din yrkeserfarenhet
Om verksamheten:
Vi erbjuder:
• Uppdrag där din erfarenhet gör skillnad
• Möjlighet att själv välja uppdrag och arbetstid
• Konkurrenskraftig ersättning och trygg försäkring
Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svetsare industri och verkstad". Arbetsgivare Goveteran KB
Kontakt
Bobbie Strandberg eskilstuna@goveteran.se 0704485581
