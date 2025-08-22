Pensionerad (55+) Svetsare inom industri och verkstad

GOveteran KB / Svetsarjobb / Eskilstuna
2025-08-22


Visa alla svetsarjobb i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos GOveteran KB i Eskilstuna, Västerås, Strängnäs, Köping, Enköping eller i hela Sverige

Dina arbetsuppgifter i huvudsak:
• Svetsning enligt ritning och instruktioner
• Erfarenhet av stansning och plåtbockning
• God teknisk förståelse och noggrannhet
Förmåga att arbeta självständigt och i team med fokus på:
o MIG-svetsning
o MAG-svetsning
o TIG-svetsning
• Arbete i verkstad eller på fältet med montering och reparation
• Bidra till att upprätthålla hög kvalitet, säkerhet och precision
• Möjlighet att handleda yngre medarbetare eller arbeta i team
________________________________________
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av svetsning inom industri, verkstad eller bygg
• Behärskar minst en av svetsmetoderna: MIG, MAG eller TIG
• Har goda kunskaper i att läsa och tolka ritningar
• Är noggrann, ansvarsfull och säkerhetsmedveten
• B-körkort är meriterande men inget krav
• Gärna har arbetat som svetsare i flera år och nu vill dela din yrkeserfarenhet
________________________________________
Om verksamheten:
Vi erbjuder:
• Uppdrag där din erfarenhet gör skillnad
• Möjlighet att själv välja uppdrag och arbetstid
• Konkurrenskraftig ersättning och trygg försäkring
• En yrkesgemenskap i ett nätverk av andra erfarna veteraner

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svetsare industri och verkstad".

Arbetsgivare
Goveteran KB, http://goveteran.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Bobbie Strandberg
eskilstuna@goveteran.se
0704485581

Jobbnummer
9472196

Prenumerera på jobb från GOveteran KB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos GOveteran KB: