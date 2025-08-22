Pensionerad (55+) CNC-operatör med erfarenhet av fräsning och svarvning
GOveteran KB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Eskilstuna Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Eskilstuna
2025-08-22
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos GOveteran KB i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Köping
, Enköping
eller i hela Sverige
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Förbereda och genomföra maskinbearbetning med hög precision
• Programmera i CAM och parametrisk ISO
• Riggning av maskiner samt framtagning av fixturer
• Optimera bearbetningsdata för både prototyper och serieproduktion
• Arbeta med moderna fleroperationsmaskiner för fräsning och svarvning
• Stötta yngre kollegor vid behov och bidra med din gedigna yrkeserfarenhet
________________________________________Publiceringsdatum2025-08-22Kravprofil för detta jobb
• God svenska i tal och skrift
• CNC-utbildning med industriinriktning eller motsvarande yrkeserfarenhet
• Minst 1 års praktisk erfarenhet inom CNC-fräsning eller -svarvning
• Goda kunskaper i ISO-programmering, CAD/CAM
• Vana vid program som GibbsCAM, SolidWorks eller liknande
• Meriterande: erfarenhet av affärssystem, t.ex. Monitor MPS
________________________________________Dina personliga egenskaper
• Noggrann, självgående och prestigelös
• Kommunikativ och trygg i samarbeten
• Teknikintresserad och nyfiken på nya lösningar
• Tar initiativ och har ett utvecklingsdriv - även efter pension
________________________________________
Vi erbjuder:
• Flexibla uppdrag på dagtid, heltids- eller deltidsbasis
• Möjlighet att själv välja omfattning och typ av uppdrag
• Konkurrenskraftig ersättning och professionellt sammanhang
• En arbetsmiljö där erfarenhet värderas högt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC-operatör". Arbetsgivare Goveteran KB
, http://goveteran.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Bobbie Strandberg eskilstuna@goveteran.se 0704485581 Jobbnummer
9472121