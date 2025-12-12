Pensionerad 50+ städerska med stolthet, noggrannhet och språkkänsla
2025-12-12
Tycker du om att skapa ordning och trivsel? Har du känsla för detaljer och ser jobbet som en viktig del i att få vardagen att fungera för andra? Då kan du vara den vi söker.
Vi letar efter dig som:
Har erfarenhet av städning eller en stark vilja att lära dig.
Är noggrann, punktlig och pålitlig.
Talar och skriver mycket bra svenska och kan visa det i både tal och skrift.
Har ett trevligt bemötande och vill ge våra kunder bästa möjliga service.
Vi erbjuder:
Trygg anställning med lön enligt avtal.
Ett arbete där din insats märks och uppskattas.
En arbetsmiljö där du ses som en värdefull kollega, inte bara "städerska".
Hos oss är städning inte bara ett jobb - det är en viktig tjänst som skapar trivsel, trygghet och kvalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pensionerad (55+) städare". Arbetsgivare Goveteran support AB
(org.nr 559346-9694)
632 17 ESKILSTUNA Arbetsplats
GOveteran Jobbnummer
9642640