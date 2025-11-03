Pensionärer sökes till julkortssortering i Rosersberg!
2025-11-03
Är du pensionär och söker ett extrajobb i november & december? Är du dessutom noggrann och tycker om ordning och reda? Då har vi jobbet för dig!
Under december månad blir det full fart hos vår kund - miljoner julkort ska nå sina mottagare i tid till jul! Därför söker vi nu pigg och pålitlig personal som vill hjälpa till under perioden 9-20 december.
Arbetet är perfekt för dig som är pensionär och vill hålla igång, träffa människor och bidra till något meningsfullt inför julen.
Arbetstider
ca 06.30-14.45

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta tillsammans med många andra julkortssorterare på terminalen.
Arbetsuppgifterna består främst av att sortera julkort manuellt, men du kan även få byta mellan olika stationer.
Det är ett fysiskt arbete där man står och rör sig mycket, så det passar dig som tycker om att hålla dig aktiv.
DETTA SÖKER VI
Upplärning sker under november/december Du får schema i förväg!
Du blir anställd som konsult hos StudentConsulting, men arbetar ute hos vår kund.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
