Pensionär sökes som personligassistent till kvinna Söder om Stockholmcity
Lecura AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-02-27
eller i hela Sverige
Vår kund är en kvinna i 75års åldern som bor ensam i sin lägenhet på Söder i Stockholm.
Vår kund har MS vilket gör att hon behöver ett levande stöd med nästan allt i sin vardag.
Assistansen utförs i hemmet - och på aktiviteter utanför hemmet. Du arbetar där kunden befinner sig.
För att kunna jobba hos vår kund behöver du vara lyhörd samt kunna ta egna initiativ. Det är också viktigt med ansvarskänsla och uppmärksamhet.
Vi ser gärna att du är pensionär och vill hoppa in 2-3-4 gånger i månaden vid behov, men det är så klart inget krav!
Vår kund gillar att spela spel samt lösa korsord, därför är det ett krav att du ska kunna skriva och tala obehindrat på svenska.
Du som söker jobbet måste kunna jobba dagar, kvällar och nätter. Under natten har vår kund Jour vilket innebär att du sover under natten men assisterar vid behov.
Vi söker dig som vill och kan hoppa in extra vid behov.
OBS! För att kunna presentera dig på bästa sätt för vår kund kräver vår kund att det finns en bild på dig i ditt CV samt att du anger vilken ålder och erfarenhet du har. Saknas följande information kommer ditt CV inte att skickas vidare till kunden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: sara@lecura.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STOCKHOLM SÖDER". Arbetsgivare Lecura AB
(org.nr 559312-8563)
Magnus Ladulåsgatan (visa karta
)
116 65 STOCKHOLM Jobbnummer
9767431